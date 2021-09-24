ФБР видало ордер на арешт нареченого загадково загиблої блогерки Габбі Петіто

Після спільної подорожі наречений блогерки сам повернувся додому, а через кілька днів зник.

ФБР видало федеральний ордер на арешт нареченого блогерки Габбі Петіто, тіло якої в неділю виявили в національному парку Вайомінґа.

Про це повідомляє ВВС.

Згідно з обвинувальним вироком, після смерті Петіто, від 30 серпня до 1 вересня, Браян Ландрі використовував "несанкціоновані пристрої", зокрема дебетову картку та ПІН-код для рахунків, які йому не належать.

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Зазначається, що за допомогою незаконних операцій чоловік отримав понад тисячу доларів.

"Хоча цей ордер на арешт дозволяє правоохоронним органам заарештувати пана Ландрі, ФБР і наші партнери по всій країні продовжують розслідування фактів і обставин вбивства пані Петіто", - сказав спеціальний агент ФБР Майкл Шнайдер.

23-річний Браян Ландрі вважається зниклим безвісти. Рідні стверджують, що 14 вересня він без мобільного телефону і гаманця вирушив у похід і не повернувся.

Пошуки Ландрі зосереджені у заповіднику поблизу Норт-Порта площею 24 тисячі акрів. Поліція використовує собак, дрони і всюдиходи. Окрім того, правоохоронці перевіряють сотні повідомлень про появу Ландрі в межах Флориди і Алабами.

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Правоохоронці вважають Ландрі "зацікавленою особою" у справі, однак звинувачень у причетності до загибелі Петіто не висувають.

Як повідомлялося, тіло Габбі Петіто, яка загадково зникла під час автоподорожі з нареченим, виявили в неділю в національному парку Вайомінґа.

Смерть 22-річної дівчини кваліфікували як вбивство. Водночас інформацію про те, як саме загинула американка, поки не повідомляють.

Кілька тижнів Габбі і Браян їздили країною у фургоні, звітуючи про подорож дописами у Мережі з хештегом #vanlife.

Також читайте У лісі США за загадкових обставин загинула сім'я мандрівників: їх могли вбити водорості Наприкінці серпня публікація постів раптово припинилася, а 1 вересня Ландрі у своєму фургоні повернувся до штату Флорида сам, не зв'язавшись ані з поліцією, ані з родиною Петіто. Через кілька днів він зник. За декілька тижнів до інциденту правоохоронці з міста Моав в штаті Юта були викликані до пари в зв'язку з інцидентом, можливо пов'язаним з насильством. На кадрах із нагрудних камер видно, що Петіто плакала і скаржилася на своє психічне здоров'я. У поліцейському звіті зафіксували заяву Ландрі про те, що Габбі нібито вдарила його під час сварки.

Новини світу: у Сполучених Штатах за загадкових обставин загинула 22-річна блогерка Габріель Петіто

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