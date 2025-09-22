ФБР закрило розслідування проти «прикордонного царя» Трампа, якого спіймали на хабарі

ФБР закрило корупційну справу проти соратника Трампа / © Associated Press

«Прикордонний цар» президента США Дональда Трампа, Том Гоман, прийняв 50 тисяч доларів готівкою від агента ФБР під прикриттям. Це сталося минулого року в рамках корупційного розслідування, яке було закрито після того, як Трамп повернувся до Білого дому.

Про це пише Reuters із посиланням на два джерела, знайомі зі справою.

У рамках ймовірної схеми Гоман, приєднавшись до адміністрації Трампа, обіцяв контракти, пов’язані з імміграцією, в обмін на гроші. Розслідування стосовно нього розпочалося у серпні 2024 року, наприкінці президентського терміну Джо Байдена.

Деталі коорупційної справи

Справа проти Гомана виникла в результаті окремого розслідування з питань національної безпеки, під час якого підозрюваний неодноразово згадував Гомана і стверджував, що той бере хабарі в обмін на майбутні урядові контракти. Для перевірки цієї інформації була організована операція під прикриттям, під час якої агенти зафільмували, як він бере $50 000 у сумці з мережі ресторанів Cava.

За словами джерел, Гоман стверджував, що зберігатиме гроші у трастовому фонді до завершення своєї служби в адміністрації Трампа.

Після повернення Трампа до Білого дому в січні, розслідування великого журі в Західному окрузі Техасу було закрито. Еміль Бов, який на той час виконував обов’язки заступника генпрокурора, висловив невдоволення розслідуванням, назвавши його прикладом операції «глибинної держави», яка, на його думку, контролюється неофіційними особами.

Чому закрили розслідування

Директор ФБР Каш Патель та заступник генпрокурора Тодд Бланш у спільній заяві наголосили, що розслідування було «явно політичним» і «ще одним прикладом того, як Міністерство юстиції Байдена використовувало свої ресурси для переслідування союзників президента Трампа».

«У цій справі, що виникла за попередньої адміністрації, була проведена повна перевірка агентами ФБР та прокурорами Міністерства юстиції. Вони не виявили жодних достовірних доказів будь-яких кримінальних правопорушень», — йдеться у заяві.

Наразі розслідування закрито, і, як заявили в Білому домі, Гоман не брав участі в укладенні жодних урядових контрактів. Представниця Білого дому Ебігейл Джексон назвала Гомана «кар’єрним офіцером правопорядку і довічним державним службовцем», який «робить феноменальну роботу від імені президента Трампа і країни».

Нагадаємо, одним з перших рішень, які Трамп ухвалив після повернення до Білого дому, було скасування дії закону, який забороняє американцям давати хабарі іноземним посадовцям. Американський президент вважає, що цей закон добре виглядає лише на папері, а на практиці стає «катастрофою».