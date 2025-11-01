ФБР зірвало "день гарбуза": агенти запобігли теракту на Гелловін у Детройті

ФБР попередило теракт в передмісті Детройта / © скриншот з відео

Агенти ФБР провели масштабну операцію в передмістях Детройта, штат Мічиган, щоб запобігти теракту, який був запланований на вихідні Гелловіну під кодовою назвою «Pumpkin day» («День гарбуза»). Агенти затримали п’ятьох молодих людей віком від 16 до 20 років, які, за даними слідства, надихалися ідеологією терористичної організації «Ісламська держава» (ІДІЛ).

Про це повідомляє телеканал ABC News з посиланням на заяву директора ФБР Каша Пателя, а також дані, отримані в результаті розширеного розслідування, проведеного Associated Press та іншими американськими ЗМІ.

Деталі розслідування

Задум нападу, який група молодих людей активно обговорювала в онлайн-чаті, був розкритий завдяки багатомісячному стеженню. Як повідомляють джерела в правоохоронних органах, ключову роль у запобіганні трагедії відіграв таємний агент ФБР, який долучився до групи ще на ранніх стадіях планування теракту.

Підозрювані, яким від 16 до 20 років, відкрито обговорювали напад. Кодова назва «День гарбуза» використовувалася для позначення самого свята — Гелловіну. Слідчі зазначають, що загроза різко зросла після того, як молоді люди перейшли від слів до справи.

Вони відвідували стрільбище, де практикувалися з вогнепальною зброєю, зокрема з автоматами АК-47, відпрацьовуючи тактичні перезарядження та інтенсивну стрільбу. Саме ця фаза підготовки змусила ФБР діяти негайно.

«Сьогодні вранці ФБР зірвало потенційний терористичний акт та заарештувало кількох осіб у Мічигані, які, як передбачається, планували насильницький напад на вихідні Гелловіну», — заявив директор ФБР Каш Патель.

Арешти та зв’язок з іншими радикалами

Рейди ФБР та поліції штату Мічиган були проведені у передмістях Детройта, зокрема у Дірборні та Інкстері. У ході обшуків було вилучено кілька легально придбаних одиниць вогнепальної зброї, а також комп’ютери та мобільні пристрої, які будуть використані як докази у справі.

Внаслідок операції двох осіб було заарештовано, ще трьох доправили на допит, серед них виявився щонайменше один 16-річний підліток. У ФБР наголосили, що загрози для населення більше немає.

За інформацією Homeland Security Today, поліцейські аналітики також перевіряють можливий зв’язок затриманої групи з іншим гучним інцидентом. Влада припускає, що молоді люди могли надихатися або навіть мали зв’язок з 19-річним Аммаром Саїдом, колишнім службовцем Національної гвардії штату Мічиган, якого заарештували у травні за планування теракту проти об’єкта армії США.

Нагадаємо, у Польщі затримали російського агента, який готував теракти у країнах ЄС. Криваві напади планувались у Польщі, Литві та Німеччині з використанням вибухівки, захованої у консервних банках.