Федеральний суд США призупинив рішення Трампа про заморожування зовнішньої допомоги

Федеральний суддя США у Вашингтоні заблокував рішення президента Дональда Трампа щодо заморожування грантів та кредитів на суму 3 трильйони доларів.

Про це інформує The New York Times.

У повідомленні вказується, що суддя ухвалила рішення призупинити дію указу Білого дому у відповідь на позов групи активістів Democracy Forward. Вони стверджували, що таке рішення адміністрації Трампа порушує Першу поправку та Закон про адміністративні процедури, який регулює нормотворчу діяльність виконавчої влади. Остаточне рішення буде винесено 3 лютого.

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Крім того, наразі розглядається позов генеральних прокурорів 22 штатів і округу Колумбія, які мають намір заблокувати рішення Трампа до остаточного перегляду.

"Ми вдячні за цю адміністративну зупинку, яка дасть нашим клієнтам час розібратися в хаосі, створеному поспішними і непродуманими діями адміністрації Трампа", – заявила Скай Перріман, президентка і виконавчий директор Democracy Forward.

Це рішення стало другим випадком, коли федеральний суддя втрутився, щоб призупинити розширене тлумачення Трампом власних повноважень і дати можливість продовжити судовий розгляд. Раніше суддя Західного округу Вашингтона Джон Кугенур видав тимчасову судову заборону, яка заблокувала спробу Трампа припинити автоматичне надання громадянства дітям, народженим на американській землі

Раніше повідомлялося, що США призупинили майже всі програми міжнародної допомоги, зокрема й Україні.

Ми раніше інформували, що у Бюджетному управлінні Білого дому "готові чути федеральні агентства", зокрема за кордоном. І якщо ці програми та проєкти є потрібними та відповідають указу президента Дональда Трампа, то США переглянуть ці заходи.

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