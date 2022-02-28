Федоров закликав світові криптобіржі заблокувати рахунки всіх росіян та білорусів

Федоров закликав світові криптобіржі заблокувати рахунки всіх росіян та білорусів

За словами міністра, важливо заморозити не тільки рахунки політичного керівництва Росії та Білорусі, але й простих користувачів.

Міністр цифрової трансформації України закликав усі світові криптобиржи заморозити рахунки громадян Росії та Білорусі.

Про це очільник Мінцифри написав у Twitter.

"Звертаюся до всіх світових криптобірж з проханням заблокувати користувачів з Росії. Важливо заморозити не тільки рахунки політичного керівництва Росії та Білорусі, але і всіх громадян", — йдеться в повідомленні.

Раніше у Мінцифри розповіли про безпрецедентні кібератаки на державні сайти РФ.