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Федоров закликав світові криптобіржі заблокувати рахунки всіх росіян та білорусів

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Федоров закликав світові криптобіржі заблокувати рахунки всіх росіян та білорусів

УНІАН

За словами міністра, важливо заморозити не тільки рахунки політичного керівництва Росії та Білорусі, але й простих користувачів.

Міністр цифрової трансформації України закликав усі світові криптобиржи заморозити рахунки громадян Росії та Білорусі.

Про це очільник Мінцифри написав у Twitter.

"Звертаюся до всіх світових криптобірж з проханням заблокувати користувачів з Росії. Важливо заморозити не тільки рахунки політичного керівництва Росії та Білорусі, але і всіх громадян", — йдеться в повідомленні.

Раніше у Мінцифри розповіли про безпрецедентні кібератаки на державні сайти РФ.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 18:00 27 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • літаки - 27
  • гелікоптери - 26
  • танки - 150
  • бойові броньовані машини - понад 70
  • гармати - 50
  • ЗРК "Бук" -1
  • "Гради" - 4
  • автомобільна техніка - 30
  • цистерни - 60
  • БпЛА ОТР2 - 2
  • кораблі і катери - 2
  • Особовий склад орієнтовно - 4500 вбитими та пораненими (1500 вбитих і 3000 поранених)

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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