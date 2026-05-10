ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
461
Час на прочитання
2 хв

Фекальний апокаліпсис в Енгельсі: місто, звідки РФ атакує Україну, тоне у нечистотах

В Енгельсі Саратовської області, звідки російські бомбардувальники атакують Україну, сталася масштабна аварія на колекторі. Місто затоплює нечистотами, а понад 200 тисяч людей залишилися без води.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Грубрина Анастасія Грубрина
Коментарі
Енгельс тоне у нечистотах

Енгельс тоне у нечистотах

В Енгельсі, місті, звідки злітають російські винищувачі, аби бомбити українців, масовий «фекальний апокаліпсис». У місті розливаються нечистоти. В Енгельсі трапилася аварія на колекторі, що призвела до затоплення дворів і перших поверхів будинків нечистотами з каналізації.

Про це повідомляють російські медіа.

Енгельс тоне у фекаліях: у Росії трапилася масштабна аварія

В Енгельсі навіть запровадили надзвичайну ситуацію.

Саме з Енгельса вилітають російські бомбардувальники, які вночі скидають ракети на голови українців.

Через аварію на колекторі постраждали щонайменше 200 тисяч росіян — вони залишилися без води на всі травневі свята. Також постраждало їхнє житло, яке затопило фекаліями.

29 квітня на вулиці Менделєєва в Енгельсі вийшов з ладу головний самопливний колектор. Спершу його почали лагодити, однак потім у місті почалися сильні опади.

Ситуація в Енгельсі стрімко погіршувалася. Двори та перші поверхи багатоквартирних будинків почало заливати фекаліями. У місті ввели надзвичайну ситуацію муніципального рівня.

Росспоживнагляд рекомендував людям пити лише кип’ячену воду або воду з пляшок.

У місті утворилося ціле озеро з нечистот. Для ліквідації аварії місцевій владі довелося закуповувати техніку аж у Ярославлі. В усьому місті попередили про відключення води через необхідність ліквідації аварії. Комунальники просять росіян нічого не викидати в унітази та раковини.

Без напору води відходи накопичуються у трубах росіян. Після ремонту каналізації місто накриє потік сміття.

Жителям Енгельса доведеться ще мінімум добу жити без води.

Росія: останні новини

Нагадаємо, цьогорічне святкування 9 травня у Москві пройшло без демонстрації значної військової потужності, після чого президент РФ зробив низку маніпулятивних заяв.

Спілкуючись із пресою, Путін висловив припущення, що війна в Україні нібито «йде до завершення». При цьому він вкотре вдався до підміни понять, стверджуючи, що саме Україна та Захід «загнали себе в колію», з якої не можуть вибратися, сподіваючись на швидку поразку Росії.

Коментуючи можливість діалогу із Заходом, очільник Кремля назвав «найкращим і найбільш розсудливим» політиком колишнього канцлера Німеччини Герхарда Шредера. Такий вибір є закономірним, адже Шредер тривалий час працював у російських енергетичних структурах і залишається одним із ключових лобістів інтересів Москви в Європі.

На фоні міжнародної ізоляції та виснаження ресурсів ці заяви виглядають лише як спроба видати бажане за дійсне.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
461
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie