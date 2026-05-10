Фекальний апокаліпсис в Енгельсі: місто, звідки РФ атакує Україну, тоне у нечистотах
В Енгельсі Саратовської області, звідки російські бомбардувальники атакують Україну, сталася масштабна аварія на колекторі. Місто затоплює нечистотами, а понад 200 тисяч людей залишилися без води.
В Енгельсі, місті, звідки злітають російські винищувачі, аби бомбити українців, масовий «фекальний апокаліпсис». У місті розливаються нечистоти. В Енгельсі трапилася аварія на колекторі, що призвела до затоплення дворів і перших поверхів будинків нечистотами з каналізації.
Про це повідомляють російські медіа.
Енгельс тоне у фекаліях: у Росії трапилася масштабна аварія
В Енгельсі навіть запровадили надзвичайну ситуацію.
Саме з Енгельса вилітають російські бомбардувальники, які вночі скидають ракети на голови українців.
Через аварію на колекторі постраждали щонайменше 200 тисяч росіян — вони залишилися без води на всі травневі свята. Також постраждало їхнє житло, яке затопило фекаліями.
29 квітня на вулиці Менделєєва в Енгельсі вийшов з ладу головний самопливний колектор. Спершу його почали лагодити, однак потім у місті почалися сильні опади.
Ситуація в Енгельсі стрімко погіршувалася. Двори та перші поверхи багатоквартирних будинків почало заливати фекаліями. У місті ввели надзвичайну ситуацію муніципального рівня.
Росспоживнагляд рекомендував людям пити лише кип’ячену воду або воду з пляшок.
У місті утворилося ціле озеро з нечистот. Для ліквідації аварії місцевій владі довелося закуповувати техніку аж у Ярославлі. В усьому місті попередили про відключення води через необхідність ліквідації аварії. Комунальники просять росіян нічого не викидати в унітази та раковини.
Без напору води відходи накопичуються у трубах росіян. Після ремонту каналізації місто накриє потік сміття.
Жителям Енгельса доведеться ще мінімум добу жити без води.
Нагадаємо, цьогорічне святкування 9 травня у Москві пройшло без демонстрації значної військової потужності, після чого президент РФ зробив низку маніпулятивних заяв.
Спілкуючись із пресою, Путін висловив припущення, що війна в Україні нібито «йде до завершення». При цьому він вкотре вдався до підміни понять, стверджуючи, що саме Україна та Захід «загнали себе в колію», з якої не можуть вибратися, сподіваючись на швидку поразку Росії.
Коментуючи можливість діалогу із Заходом, очільник Кремля назвав «найкращим і найбільш розсудливим» політиком колишнього канцлера Німеччини Герхарда Шредера. Такий вибір є закономірним, адже Шредер тривалий час працював у російських енергетичних структурах і залишається одним із ключових лобістів інтересів Москви в Європі.
На фоні міжнародної ізоляції та виснаження ресурсів ці заяви виглядають лише як спроба видати бажане за дійсне.