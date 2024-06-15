Фермер отримав кулю в мозок і вижив після 97% ймовірності смерті: подробиці, фото

Фермер, якому стріляли в голову, вижив, попри те, що куля розірвала його мозок.

Про це повідомляє Daily Mail.

У 29-річного хлопця з острова Крит у Греції стріляли з пістолета з відстані близько 10 метрів. Куля розкололася, пройшовши крізь ліву півкулю мозку, і застрягла біля задньої частини черепа.

Його доставили до лікарні в "коматозному стані", де хірурги видалили частину черепа, щоб витягти якомога більше осколків кулі і зняти тиск на мозок.

Близько 97% людей, які отримують поранення в голову, помирають, але минуло два з половиною роки, а чоловік все ще живий.

Скан черепа постраждалого фермера / Фото: American Journal of Case Reports/ISI

Однак, як і більшість тих, хто виживає, він залишився з різними вадами. Зараз він може говорити лише "односкладовими висловлюваннями", намагається розуміти складну мову і страждає на мимовільні спазми правої половини тіла, а також на труднощі з рухом м'язів лівої сторони.

Втім, ослідники стверджують, що він все ще має емоції, може виконувати базові інструкції і може сигналізувати про свої бажання – наприклад, піти додому – за допомогою звуків і рухів обличчя. Його сім'я також повідомила медикам, що він пам'ятає події, які сталися в минулому.

Звіт про випадок цього чоловіка, написаний лікарями Університетської лікарні Іракліона, Греція, нещодавно був опублікований в Американському журналі медичних звітів. У ньому медики повідомили, що куля пройшла через ліву частину мозку, яка обробляє мову і керує рухами правої половини тіла. Вона не зачепила праву частину мозку, яка відповідає за емоції, вирішення проблем і рухи лівої частини тіла.

Скан черепа постраждалого фермера / Фото: American Journal of Case Reports/ISI

Більшість людей, яким стріляють у голову, помирають або від шоку, або через те, що куля зачепила ділянки мозку, які контролюють найважливіші функції, такі як дихання чи серцебиття. У його випадку куля не зачепила ці ділянки.

Чоловік провів два з половиною місяці в лікарні, де йому зробили часткову реконструкцію черепа, а потім переїхав до центру реабілітації пацієнтів на 18 місяців.

У повідомленні не сказано, хто стріляв у чоловіка і чи був це нещасний випадок або навмисний напад.

На Криті існують сильні традиції володіння зброєю, в одному з місцевих видань йдеться, що "Крит і зброя – це одне ціле". Однак грецьке законодавство дозволяє володіти зброєю, якщо вона використовується для полювання або стрільби, а не для самозахисту.

Нагадаємо, 35-річний чоловік під час кашлю зламав найтвердішу кістку в людському тілі. Спантеличені медики з'ясували, чому так сталося.

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