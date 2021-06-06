Фермер з Австралії показав, як він спалює сотні мишей, які знищують його урожай: фото

У Мережі дехто розкритикував методи австралійського фермера.

Фермер з Австралії Ендрю в TikTok показав, як він спалює мишей, котрі знищують його урожай, в бочці ємністю 44 галона (орієнтовно 166,5 літрів). Подібні методи сподобались не всім.

Про це повідомляє news.com.au.

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Нашестя мишей масово знищує урожай в сільських районах Нового Південного Уельсу Австралії. А тому фермер Ендрю пішов на крайні заходи. Він помістив сотні гризунів зі свого зернового конвеєра в палаючу бочку на 44 галона. Відео Ендрю завантажив на платформу TikTok. За його словами, ці миші залізли до його урожаю, щоб гніздитись там та знищити його.

У Мережі одні похвалили метод Ендрю. Проте багатьох людей це розізлило і вони розкритикували фермера. Деякі користувачі заявили, що мишей можна було вбити гуманніше, проте фермер Ендрю поцікавився, а як на їхню думку виглядає "гуманніше вбивство". Інші користувачі наголосили, що публікація такого відео - це жорстоке поводження з тваринами.

Наступного дня фермер Ендрю опублікував ще одне відео, на якому видно, як миші тікають із зернового конвеєра, але на цей раз під ними не було палаючої бочки.

News.com.au

Нагадаємо, австралійських фермерів тероризують миші.

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