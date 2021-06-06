Категорія
Світ
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаКоронавірусГламурПроспортЛедіВипуски ТСНАстрологіяВідеоСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиВійна на СходіСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаАрхівПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия

Фермер з Австралії показав, як він спалює сотні мишей, які знищують його урожай: фото

Фермер з Австралії показав, як він спалює сотні мишей, які знищують його урожай: фото

News.com.au

У Мережі дехто розкритикував методи австралійського фермера.

Фермер з Австралії Ендрю в TikTok показав, як він спалює мишей, котрі знищують його урожай, в бочці ємністю 44 галона (орієнтовно 166,5 літрів). Подібні методи сподобались не всім. 

Про це повідомляє news.com.au. 

Нашестя мишей масово знищує урожай в сільських районах Нового Південного Уельсу Австралії. А тому фермер Ендрю пішов на крайні заходи. Він помістив сотні гризунів зі свого зернового конвеєра в палаючу бочку на 44 галона. Відео Ендрю завантажив на платформу TikTok. За його словами, ці миші залізли до його урожаю, щоб гніздитись там та знищити його. 

©

У Мережі одні похвалили метод Ендрю. Проте багатьох людей це розізлило і вони розкритикували фермера. Деякі користувачі заявили, що мишей можна було вбити гуманніше, проте фермер Ендрю поцікавився, а як на їхню думку виглядає "гуманніше вбивство". Інші користувачі наголосили, що публікація такого відео - це жорстоке поводження з тваринами. 

©

Наступного дня фермер Ендрю опублікував ще одне відео, на якому видно, як миші тікають із зернового конвеєра, але на цей раз під ними не було палаючої бочки. 

© News.com.au
News.com.au

Нагадаємо, австралійських фермерів тероризують миші.

Жінка виявила голову миші серед стручків квасолі, куплених у львівському гіпермаркеті

Жінка виявила голову миші серед стручків квасолі, куплених у львівському гіпермаркеті
 