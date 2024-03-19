Фермери влаштують "апокаліпсис" на дорогах Польщі: оголошено сотні акцій протесту по всій країні – мапа

У Польщі у середу, 20 березня, фермери проведуть сотні акцій протесту. Вони попереджають про блокування доріг у понад 500 населених пунктах – на вулиці та траси виїде сільгосптехніка.

Про це пише RMF24.

Страйкарі також заблокують близько десяти найважливіших автошляхів, які ведуть до Варшави.

"У середу на нас чекає Армагеддон", – написало польське видання і показало мапу майбутніх протестів.

Мапа протестів у Польщі, які фермери проведуть 20 березня / Фото: скриншот

Усіх, хто перебуває у Польщі, просять по можливості 20 березня уникати використання особистого транспорту та пересісти на громадський.

Загалом повідомляється про близько 580 акцій протесту, в яких візьмуть участь майже 70 тисяч фермерів. За даними місцевої влади, блокування доріг розпочнеться від самого ранку 20 березня. У Варшаві та околицях фермери, зокрема вийдуть на протести від 6 ранку за місцевим часом.

Однак, фермери протестують не лише у межах Польщі. Перекритим залишається рух вантажівок на кордоні з Україною, також блокада триває на кордоні Німеччини.

Нагадаємо, заступник міністра економіки Тарас Качка зазначив, що блокада кордону загрожує значними фінансовими збитками не лише Україні, а й Польщі.

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