Фермерські протести: Польща повідомила, чи блокуватиме рух на кордоні повністю – посол

За словами дипломата, польський уряд постійно веде з фермерами перемовини щодо скорочення терміну страйку, бо попередньо вони заявляли про місячне блокування кордону і окремих доріг.

У Польщі запевнили, що їхні фермери не блокуватимуть рух на українському кордоні повністю.

Про це заявив посол в Польщі Василь Зварич у коментарі кореспонденці "Радіо Свобода".

Зварич зазначив, що польський уряд і фермери досягнуть порозуміння, щоб обмежити протест у часі й унеможливити блокування кордону надалі. Водночас, за його словами, поки немає єдиного бачення, яким чином буде здійснюватися обмеження руху.

"Ми маємо запевнення від польської сторони, що повністю рух заблокований не буде, що все ж таки будуть пропускати і вантажний транспорт, але в певній періодичності. А гуманітарні вантажі, цистерни з паливом, вся необхідна допомога, яка потрібна Україні, має йти безперешкодно. Побачимо, як це працюватиме на практиці» – сказав він.

Зварич додав, що польський уряд також спілкується з українською стороною – сам посол зустрічався з міністром сільського господарства Польщі, також ведуть діалог міністерства аграрної політики двох країн:

За його словами вони намагаються виробити формулу взаємоприйнятну для двох країн, щоб співпрацювати, а не створювали один одному проблеми.

Страйки польських фермерів та блокада кордону: що відомо

Нагадаємо, у черзі на території Польщі перебуває понад 600 вантажівок, але це небагато для такої інтенсивності руху, яка там є. Про це 8 лютого повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

Раніше польські перевізники, які від листопада 2023 року блокували пункти пропуску на кордоні з Україною, нібито досягли згоди з урядом щодо "певних умов" і ще в січні мали припинити протетси на українських пунктах пропуску.

Проте 24 січня мітинги знову розпочалися у Польщі. Понад 200 колон с\г техніки стояли вздовж автомагістралей та шляхів.

Польські фермери вимагають зупинити "безконтрольний імпорт сільськогосподарської продукції з України та інших країн за межами ЄС, які не дотримуються європейських стандартів".

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