Фестиваль вогню завершився трагедією: 19 осіб загинули, 5568 дістали поранення – подробиці

В Ірані під час святкування Фестивалю вогню Сури загинуло 19 людей, ще 5 568 дістали поранення.

Про це повідомляє TRT.

В Тегерані під час святкувань після іфтара люди розпалювали вогнища, стрибали через них, запускали феєрверки та використовували саморобні вибухові пристрої. Незважаючи на заяви поліції про використання безпілотників для виявлення осіб, які застосовують вибухові речовини, подібним інцидентам запобігти не вдалося.

Згідно з даними, 338 осіб стали інвалідами через втрату кінцівок, а 1557 зазнали серйозних поранень очей під час святкувань.

В Ірані, де за хіджрою використовують сонячний календар, діти й молодь святкують останню середу року перед Наврузом, стрибаючи через вогнища та запускаючи феєрверки, а також підриваючи саморобні вибухові речовини.

Підготовка вибухових речовин під час святкувань в Ірані щорічно спричиняє нещасні випадки, які забирають десятки життів і залишають сотні поранених.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що біля узбережжя Каліфорнії сталася пожежа на невеликому приватному судні. У вогні загинули 34 людини.

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