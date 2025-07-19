Феєрверк влетів у натовп на святі: є поранені, серед них дитина

Феєрверк / © Associated Press

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Увечері п’ятниці, 18 липня, під час святкового феєрверку на ярмарку Rheinkirmes у німецькому Дюссельдорфі, один із піротехнічних зарядів несподівано полетів в бік глядачів і вибухнув просто в натовпі. За офіційною інформацією поліції, 19 людей дістали травми, щонайменше одна дитина серед постраждалих, четверо — у тяжкому стані.

Про це повідомило видання Bild.

Попередньо відомо, що заряд змінив напрям і вибухнув на землі — у зоні між Рейнським мостом і Рейнськими луками. Очевидці стверджують, що в натовп влетіли щонайменше два елементи феєрверки. За версією організаторів, могла перекинутися пускова установка або стався збій у роботі обладнання.

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Пожежна служба повідомила, що деякі потерпілі зазнали опіків. Бригади екстреної допомоги діяли на місці одразу, адже були присутні через проведення масового заходу. Свідки зазначили, що навіть перехожі допомагали тримати крапельниці та надавали підтримку пораненим.

Попри інцидент, шоу тривало ще кілька хвилин. Організатори згодом оголосили про дострокове завершення заходу. Поліція відкрила розслідування обставин інциденту. Розглядається питання, чи продовжуватимуть традицію феєрверків на Rheinkirmes наступного року.

Нагадаємо, на півночі Франції у місті Лілль трагічно загинула п’ятиденна дівчинка на ім’я Зайнеб-Кассандра після того, як, ймовірно, була скинута з ліжечка шестирічним хлопчиком, якого залишили без нагляду в палаті новонароджених.

Раніше ми писали, що у Нью-Йорку 61-річний чоловік помер після того, як його засмоктало в апарат МРТ.

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