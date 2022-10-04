Фейгін про Пєскова: "Наплодив дітей, а російський Ваня-дурень має за них подихати в окопі"

Російський юрист, блогер Марк Фейгін розповів, чому дітей російської владної еліти не відправляють воювати і де саме зараз перебувають діти речника Путіна - Дмитра Пєскова.

Фейгін нагадав, що Пєсков був одружений чотири рази і має дітей, жоден з яких не живе у Росії і не збирається воювати за примарні мрії Путіна.

Про це Фейгін розповів виданню "ГОРДОН".

"Пєсков чотири рази одружений. Річ навіть не в кількості шлюбів. Він наплодив дітей. Жоден не живе у Росії", - наголосив російський правозахисник Фейгін.

За його словами один з синів Пєскова має прізвище Чоулз. Він живе нібито десь у Лондоні.

"Прізвище у сина Пєскова – Чоулз... Дружина Пєскова перша – вона в Лондоні приземлилася, удруге взяла шлюб. Стала Чоулз. Син був в абсолютно невинному віці і став Чоулзом", – розповів Фейгін.

Водночас, російський юрист каже, що син Пєскова воювати за Росію не збирається, хоча це йому вже пропонували.

"Телефонують із "Популярной политики" (ресурсу Олексія Навального) цьому Чоулзу і кажуть: "Ви завтра у військкомат підійдіть". Він: "Який військкомат? Ви знаєте моє прізвище? Ви знаєте, хто я такий?" От приблизно таким і є ставлення (дітей російської еліти до війни - ред). Тільки російський Ваня-дурень має за них подихати в окопі взагалі незрозуміло за що", – каже Фейгін.

Він наголосив, що мобілізовані росіяни взагалі не розуміють, заради чого вони мають помирати в Україні. Для цього Путін складає бравади про те, що Херсон і Запоріжжя - нібито "російська земля".

"Він (Путін - ред.) намагається мотивувати солдатів в окопах: "Ви вмирати будете не за якийсь абстрактний Херсон". Це йому важливо просунути, він про це спеціально каже. "Це все наше. Це ми не кудись прийшли до чужої країни – ми ж до себе. Це все наше". Йому важливо, щоб цим людям, які зараз мобілізуються, навіювали, що "ні, ми йдемо відбирати не якусь землю в України, а будемо свою російську землю: ось, Херсон, Запоріжжя тощо", – пояснив Фейгін.

Читайте також: