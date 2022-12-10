Фейгін заявив, що після атак по авіабазах Росії нікуди відвести бомбардувальники: "Це проблема"

В РФ більше немає облаштованих летовищ зі складами та відповідним обладнанням.

Після ударів по авіабазах "Дягілево" та "Енгельс" у Росії там більше нікуди передислоковувати стратегічну авіацію, адже більше не залишилося облаштованих для цього аеродромів.

Про це розповів російський опозиціонер та юрист Марк Фейгін, повідомляє "Еспресо".

На його думку, РФ доведеться створювати щось нове в глибині своєї території.

"Передислоковувати, власне, нікуди. Вони можуть відвести бомбардувальники Ту, стратегічну авіацію кудись за Урал, але ж це не вирішує проблему. Тому що нема більше таких облаштованих, як у Саратовській області, під Енгельсом, летовищ зі складами, відповідним обладнанням, доведеться щось нове створювати в глибині Росії", – розповів Фейгін.

Він додав, що основні російські склади стратегічного та тактичного запасу розташовані в районі Уральських гір. Тож бомбардувальники та обладнання треба переміщати кудись туди. Але йдеться про більшу відстань від Москва, Свердловська, Єкатеринбурга та Челябінська. Опозиціонер зазначив: "Це проблема".

Опозиціонер також висловив думку, що Україна зможе влучати по російській стратегічній авіації, якщо в неї з’являться дрони з дальністю польоту у 2000 км.

"Що вже тоді казати про розвинені країни, про Захід, який має всі ці засоби вже давно?" – звернув увагу Фейгін.

"Бавовна" на ееродромах в РФ

Нагадаємо, 5 грудня були атаковані дві російські авіабази "Енгельс" та "Дягілєво" і пошкоджені на летовищах два бомбардувальники Ту-95, які країна-агресорка зазвичай використовує для обстрілів України.

Західні ЗМІ пишуть, ударів по авіабазах у РФ завдала Україна за допомогою модифікованого безпілотника радянського зразка Ту-141 "Стриж".

Згодом супутникові знімки зафіксували зникнення бомбардувальників зі вказаних аеродромів. У Повітряних силах ЗСУ припускають, що РФ почала перекидати свої літаки на інші летовища, бо "боїться недопалків".

На російському аеродромі сталася "бавовна"

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