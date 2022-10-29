Фейгін заявив, що поразка Росії в Україні вигідна Китаю: "Хай вона приповзе на колінах"

У Китаї хочуть, щоб Росія просила порятунку своєї економіки та зруйнованого санкціями промислового потенціалу.

Російський опозиціонер та правозахисник Марк Фейгін вважає, що Китай зацікавлений у ослабленні Росії, адже він зможе показати свою беззаперечну перевагу.

Про це він сказав в ефірі телеканалу Еспресо.

"Ослаблення Москви і навіть легка поразка в Україні – вигідні Китаю. Так, звичайно, якби Москва виграла за 2–3 дні війну, тоді це інша розмова, можна було б списати Америку і так далі. Але ж такого не сталося. Тобто, Москва ж не перемогла у цій війні, не захопила Київ, а навіщо допомагати їй вибратися, не втративши обличчя, із цієї війни", – зазначив Фейгін.

Він додав, що країна-агресорка шукатиме порятунку саме у КНР.

"Навпаки, хай Росія втратить обличчя, хай вона приповзе на колінах до Пекіна, молячи його врятувати економіку, оперезану санкціями, деіндустріалізовану, зі зруйнованим ВПК, із таким ж зруйнованим промисловим потенціалом, який і був низьким, але зараз доведений до найнижчого рівня, із країни третього у четвертий світ, виїхали спеціалісти, виїхали айтішники, інженери, яких ви збиралися просто використати як м’ясо, кидати як фарш, з якого ніколи не буде котлет", – додав він.

Нагадаємо, що міністр закордонних справ КНР Ван Ї під час розмови з головою МЗС РФ Сергієм Лавровим, яка відбулася 27 жовтня, сказав, що Китай заявив про підтримку Росії "під лідерством Путіна".