Фейкова племінниця Шойгу ошукала москвичів на шалену суму

Шерьєхон Османова, яка прикидалася племінницею Сергія Шойгу / © російські телеграм-канали

У Москві розкрито гучну аферу: 27-річна уродженка Узбекистану, яка змінила ім’я на «Шер’є Шойгу», ошукала заможних росіян на понад 100 млн руб. Шахрайка представлялася племінницею колишнього міністра оборони РФ Сергія Шойгу та пропонувала інвестувати у «власну криптобіржу» під великі дивіденди.

Про це повідомили російські засоби масової пропаганди.

27-річна уродженка Узбекистану Шерьєхон Османова вигадала гучну аферу, вдаючи з себе родичку російського ексміністра оборони. Жінка офіційно змінила прізвище — у паспорті вона значилася як «Шер’є Шойгу».

Шахрайка переконувала заможних москвичів, що її «сім’я володіє власною криптобіржею», куди вона начебто інвестувала 1,5 млн руб. і вже отримала значний прибуток. Історії були настільки правдоподібними, що потенційні інвестори передавали жінці великі суми, сподіваючись на швидкі дивіденди.

За словами адвоката Саїда Ярахмедова, який представляє кількох потерпілих, деякі з людей віддали аферистці понад мільйон рублів. Коли ж вони спробували повернути гроші, «племінниця Шойгу» безслідно зникла.

До поліції вже подано перші заяви — як на саму жінку, так і на її чоловіка, який також узяв собі прізвище Шойгу.

За попередніми оцінками, пара ошукала людей на понад 100 млн руб. Однак юристи не виключають, що реальні збитки можуть бути значно більшими, адже кількість постраждалих продовжує зростати.

До слова, у Японії 80-річна пенсіонерка втратила близько 5780 євро (мільйон єн) після того, як познайомилася в Інтернеті з шахраєм, який представився астронавтом. Під час листування, що переросло у романтичні почуття, фейковий «астронавт» попросив грошей на «кисень» через «атаку» на його корабель у космосі. Жінка переказала кошти.