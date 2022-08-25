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Фейкова "республіка", яку не визнала навіть Білорусь, захотіла приєднатися до путінської Союзної держави 

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Фейкова "республіка", яку не визнала навіть Білорусь, захотіла приєднатися до путінської Союзної держави 

Фото: Крим.Реалії

Самопроголошена "республіка" Абхазія, яку не визнала навіть Білорусь, хоче приєднатися до путінської Союзної держави.

"Влада" тимчасово окупованої частини Грузії заявила, що їм подобається перспектива стати частиною Союзної держави Росії та Білорусі

Про це заявив самопроголошений "президент" Аслан Бжанія, пише "Медуза".

Бжанія заявив, що ідея Союзної держави "близька народу Абхазії".

"У разі такої перспективи, як Союзна держава, до якої увійдуть Росія, Білорусь та інші держави, які б хотіли до цієї Союзної держави приєднатися, ми із задоволенням підтримали б цю ідею і були б повноправними учасниками Союзної держави", – сказав Бжанія в етері пропагандистського російського телеканалу.

Нагадаємо, Білорусь знищила найбільше польське військове кладовище.

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Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
12к
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