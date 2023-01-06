Фейкове "приєднання" так званих "ЛНР" та "ДНР" до Росії обійдеться їй дуже дорого — британська розвідка

Після нібито "офіційного приєднання" так званих "ЛНР" та "ДНР" до Росії, ці території вимагтимуть значних витрат російських фінансів.

Окуповані території Донецької та Луганської областей від 2014 року дорого коштують Кремлю. Після фейкового "приєднання" цих територій до РФ, витрати на ці території України для Росії зростуть.

Про це повідомляє Міністерство оборони Великобританії у Twitter.

Зазначається, що території самопроголошених "ЛНР" і "ДНР" 31 грудня 2022 року були нібито офіційно "включені до складу збройних сил Росії". Російський диктатор Путін під час візиту до Ростова-на-Дону вручив формуванням бойові знамена.

﻿﻿Росія стверджує, що так звані "ЛНР" і "ДНР" є "невід’ємними частинами Російської Федерації" після фейкових референдумів про приєднання у вересні 2022 року. Тим не менш, з 2014 року Росія контролювала обидві ці території, створюючи там 1-й армійський корпус "ДНР" та 2-й армійський корпус "ЛНР" та підтримуючи їх російськими військовими.

"﻿﻿Статус та ідентичність "ЛНР" і "ДНР", ймовірно, залишаються предметом розбіжностей в російській системі. Ще до вторгнення в лютому 2022 року ці території вимагали значних витрат російських фінансів. Тепер, коли Кремль відкрито зобов’язався їх підтримувати, вони, ймовірно, потягнуть великі політичні, дипломатичні та фінансові витрати для Росії, які триватимуть довго після поточної фази конфлікту", - кажуть у британській розвідці.

Нагадаємо, українські військові вже наблизилися до Сватового Луганської області. За словами очільника регіону Сергія Гайдая, зі Сватового "адміністрація" так званих "ЛНР" втекла до Луганська.

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