Фейкові референдуми РФ можуть відкрити "скриньку Пандори", яку ми не зможемо закрити - пані посол США на Радбезі ООН

Пані посол США в ООН Лінда Томас-Грінфілд запевнила, що США ніколи не визнаватимуть результатів так званих псевдореферендумів РФ, проведених на окупованих територіях України.

Американська дипломатка зауважила, що США планують внести резолюцію, яка засуджує Росію за так звані "референдуми".

З такою заявою пані посол США виступила під час засідання Ради безпеки ООН, скликаному через російські псевдорефрендуми, у вівторок, 27 вересня.

"Ми знаємо, що результати фейкових референдумів були попередньо визначені у Москві. Вони не виражають волю українського народу. Воля українців зрозуміла щодня, коли вони борються за свою державу, захищаючи територіальну цілісніть та суверенітет. Український народ уже продемонстрував, що він ніколи не прийме підпорядкування РФ. Ця Рада та міжнародна спільнота повинна вчинити так само. Скажу чітко. США ніколи не визнаватимуть жодних захоплень територій Росією. Вони вважатимуться українськими", - наголосила Лінда Томас-Грінфілд.

Пані посол США в ООН закликала партнерів Америки запровадити відповідні санкції проти РФ і забезпечити підтримку Україні. Вона підреслила, таким чином країни ООН захищають Хартію організації.

"Під час постійних засідань Ради ми постійно чули, що Хартію потрібно поважити, але лише закликати не достатньо. Ми повинні захищати її особисто, тобто відстоювати Україну, та жерт звірств РФ. Ми маємо засудити як агресію РФ, так і спроби анексії України. Це продемонструє, що ми вимагає миру та щоб Росія поважала Хартію ООН. Якщо ми так не зробимо, ми дозволимо РФ порушувати закон далі. Росія розпочала цю війну, і я смподіваюся, що буд-який член цієї Ради зробить правильно, відстоюючи міжнародне законодавство та Хартію ООН, закликаючи РФ припинити ці дії негайно", - сказала вона.

Дипломатка попередила РФ, у разі відмови від спроб анексії України США дасть зрозуміти Москві, що на неї чекає відповідь за неповагу Хартії ООН.

"Боротьба України - це не лише боротьба за виживання, але й також - за демократію і самі принципи, які нам дорогі. Саме тому ми будемо подавати резолюцію, яка засуджує фейкові референдуми та закликатиме держави визнати статус України і змушуватиме РФ відвести свої війська з України. Фейкові референдуми РФ можуть відкрити "скриньку Пандори", який ми не зможемо закрити. Відповідно, ми заохочуємо підтвердити відданість Хартії ООН та протистояти цим викликам. Якщо РФ обере відгородитися від відповідальності, тоді ми будемо посил в Москву, що ми захищатимемо Хартію. Ми повинні мати хоробрість та підтримати суверенітет і територіальну цілісність України. Це захист наших колективних справ. Це справді мир та безпека", - підсумувала американська пані посол.

Нагадаємо, 27 вересня у Нью-Йорку розпочалося скликане на вимогу Сполучених Штатів і Албанії засідання Ради безпеки ООН. На ньому планують обговорюють ситуацію з так званими "референдумами" на окупованих українських територіях. ТСН.ua зібрав найголовніші заяви представників різних країн.

ООН візьметься за Росію через псевдореферендуми на окупованих територіях

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