"Фейс-контроль – білий": расистська вечірка на Шрі-Ланці може прискорити позбавлення віз росіян і українців

"Расистську" вечірку організували росіяни, які переїхали до Південної Азії після повномасштабного вторгнення в Україну.

"Расистською" назвали місцеві жителі російську вечірка на Шрі-Ланці через анонс заходу, в якому організатори попередили про правила: "Фейс-контроль: білий". Саме така заява викликала хвилю обурення на острові. Це сприйняли як ознаку расизму і тепер російськихх громадян, а також українців можуть позбавити права проживання там.

Про це йдеться у матеріалі ВВС.

Менше уваги звернули на іншу вимогу організатора вечірки – про виключно білий одяг. Проте увагу суспільство загострило і на місці проведення вечірки. Цю місцевість на острові вже називають "маленькою Москвою", тому що тут проживають росіяни, яких значно побільшало на Шрі-Ланці після початку російського вторгнення в Україну.

Скандал збігся у часі з рішенням міграційної влади острова не подовжувати туристичні візи для російських, а також українських громадян.

"Біла" вечірка для експатів: що відомо про захід

Оголошення про "білу" вечірку буквально сколихнуло Шрі-Ланку.

У соцмережах таку рекламу назвали "огидною" та "расистською":

"Як вони насмілилися приїхати до "коричневої" країни і заборонити місцевих!"

"Я знаю, що не всі експати такі, але такі речі треба зупиняти швидко і рішуче"

Згодом організатор вечірки у дописі в інстаграмі під іменем geo_ecstatic вибачився за таку рекламу вечірки, яка замислювалася як зустріч експатів – тобто іноземців, які живуть в країні тривалий час. Він наголосив, що в оголошенні не йшлося про "приниження чи расизм".

"Ми хотіли, щоб на вечірці зустрілися експати, які живуть тут довгий час і люблять Шрі-Ланку", – написав організатор.

За його словами, після скандалу і погроз йому довелося залишити країну.

"Я не очікував, що це стане таким чутливим моментом для такої кількості людей. Визнаю, що це була погана ідея… і ми таке написали з дурості. Я щиро перепрошую у кожного, чиїм почуттям було завдано болю", – написав він.

Вечірку було скасовано.

Що кажуть про "маленьку Москву" на Шрі-Ланці

Вечірка мала відбутися у місті Унаватуна на південному узбережжі Шрі-Ланки у комплексі Sarayka Lounge, де також заявили, що "не підтримували і не підтримують расистські заяви організаторів".

Але, як вважають, і власники Sarayka Lounge, і організатор вечірки є громадянами Росії.

"Багато росіян приїхали до міста за останні два роки, тобто за час, коли Росія веде війну в Україні... Значна частка туристичного бізнесу в регіоні, який навіть здобув назву "маленька Москва", зараз належить росіянам", – розповів ВВС президент союзу підприємців Унавантуни Рупасена Косватта.

Згодом участь росіян в скандальному інциденті опосередковано підтвердили і у посольстві РФ в Коломбо. Там заявили, що "рішуче засуджують усі форми расової дискримінації та націоналізму", і закликали російських громадян, які живуть на острові, поважати місцеві закони і звичаї.

Після скасованої вечірки на Шрі-Ланці вирішили припинити продовження туристичних віз для росіян, а заразом і для українців. Заяву про це зробили у міграційному відомстві країни.

Втім, як заявив пізніше президент країни Раніл Викрамасінгх, рішення про неподовження віз ухвалили без згоди уряду, тож воно є не остаточним. Наразі не ясно, яким може бути це остаточне рішення, як і те, скількох людей воно стосуватиметься, адже не у всіх міг завершитися законний візовий термін.

Нагадаємо, наприкінці 2023 року поліція Шрі-Ланки провела тижневу антинаркотичну операцію, в результаті якої було затримано майже 15 тисяч осіб.

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