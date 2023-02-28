Fiat із "сюрпризом": у Польщі чоловік вкрав машину з п'яним пасажиром, а потім авто продав знайомому

У польському місті Явожно затримали чоловіка, який вкрав автомобіль з п’яним пасажиром, а через кілька днів продав машину знайомому.

Про це повідомляє Inpoland.

Зазначається, що до поліції надійшло повідомлення про викрадення автомобіля Fiat Punto біля одного з магазинів. Автомобіль був незачинений, а ключі були в замку запалювання. Цим скористався 37-річний злодій.

"Чоловік помітив на задньому сидінні нетверезого чоловіка. Прокинувшись, пасажир був здивований і збентежений тим, що відбувається. Він нерозбірливо просив злочинця висадити його. Зловмисник погодився на це прохання, а потім поїхав далі", – розповіли у поліції.

Через кілька днів польські правоохоронці затримали 37-річного чоловіка. У його затриманні допомогли записи з камер відеоспостереження. Як виявилося, в автомобілі також були документи на транспортний засіб. Цим скористався злодій: за кілька днів він встиг продати викрадений автомобіль знайомому.

Поліцейські вилучили викрадений автомобіль та передали власнику. Затриманому загрожує до п’яти років позбавлення волі.

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