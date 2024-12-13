Фіцо анонсував переговори про продовження транзиту російського газу через Україну

Словацький прем'єр-міністр не бачить потреби платити за газ більше з "геополітичних причин".

Наступного тижня Словаччина розпочне серію переговорів, щоб забезпечити постачання російського газу через Україну після того, як чинний контракт закінчиться наприкінці цього року.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на заяву словацького прем’єр-міністра Роберта Фіцо.

“Ви можете стати свідками найближчими днями, зокрема під час різдвяних свят, надзвичайно інтенсивних переговорів на різних рівнях і в різних країнах, які розпочнуться вже наступного тижня”, – сказав він на пресконференції, що транслювалася у Facebook.

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Фіцо сказав, що прагне забезпечити продовження транзиту російського газу зі сходу, щоб уникнути сплати додаткових зборів за постачання з інших напрямків.

“Ми не бачимо жодної потреби платити за газ більше, ніж це необхідно, з геополітичних причин”, – сказав словацький прем’єр, відомий своєю прихильністю до Путіна.

Він висловив переконання, що буде знайдено спільне рішення для багатьох країн Євросоюзу і збережено транзит газу територією Словаччини та України.

Словацьке видання Dennik з посиланням на міністерку економіки Денісу Сакову повідомило, що в переговорах візьмуть участь Єврокомісія, Україна та країни ЄС.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що готуючись до припинення транзиту російського газу територією України, словацька компанія SPP підписала короткостроковий пілотний контракт на закупівлю природного газу в Азербайджані.

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