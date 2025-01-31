Фіцо не зміг потрапити на зустріч з Єврокомісією: його літаку не дали приземлитися у Брюсселі

У Бельгії на деякий час обмежили через збій у роботі авіадиспетчерської служби Skeyes.

Премʼєр Словаччини Роберт Фіцо не зміг прибути на зустріч з Єврокомісією, бо його літаку було відмовлено у посадці в Брюсселі через тимчасове закриття повітряного простору у Бельгії.

Про це інформує видання STVR.

Видання повідомляє, що у Бельгії на деякий час обмежили через збій у роботі авіадиспетчерської служби Skeyes.

Фіцо летів до Брюсселя, щоб обговорити з представниками Єврокомісії щодо рішення України припинити транзит газу до Словаччини. Крім того, він мав намір зустрітися з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.

Видання пише, що тепер зустріч перенесли на 3 лютого.

Раніше повідомлялося, що Міністерство закордонних справ Словаччини викликало українського посла Мирослава Кастрана та висловило йому різкий протест проти критичних заяв України у бік премʼєр-міністра Роберта Фіцо.

Ми раніше інформували, що президент Володимир Зеленський відповів на останні погрози словацького прем'єра Роберта Фіцо заблокувати будь-яку допомогу від ЄС Україні.

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