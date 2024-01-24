Фіцо несподівано змінив риторику і пообіцяв не заважати в постачанні зброї до України — FT

Прем’єр-міністр Словаччини, який симпатизує очільнику Кремля, під час зустрічі з Денисом Шмигалем зробив поворот у бік України.

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо, якого вважають дружнім до Росії, під час свого візиту до Ужгорода 24 січня заявив, що його країна "дійсно хоче підтримати і допомогти" Україні.

Про це йдеться у матеріалі Financial Times.

Роберт Фіцо, який виграв парламентські вибори у Словаччині з риторикою щодо припинення військової допомоги Києву та відмови від антиросійських санкцій, під час зустрічі з українським прем’єром Денисом Шмигалем, заявив про "незначні" політичні розбіжності між країнами. За його словами, це є частиною звичайного "політичного життя".

"Ми дійсно хочемо вас підтримати, ми дійсно хочемо вам допомогти", – сказав Фіцо.

Крім того Фіцо пообіцяв не заважати компаніям Словаччини в постачанні зброї в Україну за контрактами.

Він запевнив, що Словаччина підтримає заявку Києва на членство в ЄС і виділення макрофінансової допомоги ЄС для України.

Як пише Financial Times, обіцянки Фіцо в Україні різко контрастують із його провокаційними коментарями, які він робив під час виборів і навіть останніми днями. Через це деякі аналітики навіть припускали можливість зриву його сьогоднішнього візиту в Україну.

Так, ексочільник МЗС Словаччини Павол Демеш наголосив на великій розбіжності між риторикою Фіцо всередині країни та за її межами.

"Я вважаю, що Україна дуже вміло працювала над тим, щоб не допустити ескалації такого роду напруженості, але кількість злісних заяв Фіцо останнім часом приголомшує багатьох із нас, хто працював у зовнішній політиці, тому що він зіпсував імідж нашої країни перед важливим візитом", — сказав Демеш.

Додамо, що під час перемовин Денис Шмигаль та Роберт Фіцо домовилися, зокрема, що Братислава не блокуватиме купівлю Києвом зброї та техніки у словаків, допоможе з постачанням техніки для будівництва оборонних рубежів та розмінування.

Водночас Словаччина більше не надсилатиме Києву жодної військової допомоги зі складів своїх збройних сил.

Скандальні заяви Фіцо щодо України

Раніше Роберт Фіцо заявляв, що Україна не є суверенною незалежною державою, а в українській столиці немає війни і триває "абсолютно нормальне" життя.

Також Фіцо натякав, що нашій країні доведеться піти на територіальні поступки Росії і відмовитися від своєї землі, щоб припинити війну. На його думку, це єдиний спосіб припинити збройний конфлікт.

В українському МЗС різко відповіли на цю скандальну заяву про "поступки територіями" Росії. Речник МЗС України Олег Ніколенко наголосив, що не може бути компромісу щодо територіальної цілісності ні України, ні Словаччини, ні будь-якої іншої країни.

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