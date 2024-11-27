Фіцо погодився відсвяткувати з Путіним “перемогу над фашизмом”

У середу, 27 листопада, прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо повідомив, що “із задоволенням” прийняв запрошення російського президента Володимира Путіна відсвяткувати у Москві “перемогу над фашизмом” 9 травня 2025 року.

Про це повідомляє видання Aktuality з посиланням на соцмережі очільника словацького уряду.

У виданні наголосили, що Роберт Фіцо може стати першим представником Словаччини, який прибуде до Кремля з офіційним візитом після повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

У своєму дописі в соцмережах словацький прем’єр наголосив на ролі Червоної армії та Радянського Союзу в розгромі фашизму та перемозі у жорстокій світовій війні. За його словами, громадяни Словацької Республіки “з благоговінням і повагою згадують усі ювілеї та події, пов’язані з визволенням нашої території Червоною Армією в 1944-1945 роках”.

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Прем'єр-міністр також каже, що його уряд підтримує спадщину боротьби з фашизмом, а також "історичну правду" про Другу світову війну та роль Червоної армії в ній.

“У 2025 році уряд Словаччини візьме на себе опіку над організацією кількох заходів, кульмінацією яких стануть травневі святкування перемоги над фашизмом. У дусі вищевикладеного природно, що я як прем’єр-міністр Словацької Республіки надзвичайно зацікавлений в участі в офіційних урочистостях з нагоди Перемоги над фашизмом, які відбудуться 9 травня 2025 року в Москві. Тому я із задоволенням прийняв офіційне запрошення президента Російської Федерації В. Путіна взяти участь у цих важливих урочистостях, що я й зроблю”, – заявив Роберт Фіцо.

У виданні відзначили, що опозиція критикує рішення словацького прем’єр-міністра.

“Ми розуміємо, що Роберт Фіцо не міг дочекатися запрошення на військовий парад від свого політичного зразка для наслідування – диктатора Володимира Путіна. На жаль, для всієї Словаччини його участь у святкуваннях у Москві означатиме міжнародну ганьбу, адже жоден із прем’єр-міністрів розвинутих країн Європи, окрім Фіцо та Орбана, не стане статистом для вбивці Путіна”, – прокоментував голова словацького парламентського клубу Міхал Шипош.

Нагадаємо, раніше в інтерв'ю російській пропагандистці Ользі Скабєєвій прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що планує відвідати Москву 9 травня 2025 року, коли в Росії святкуватимуть 80-ту річницю перемоги в Другій світовій війні.

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