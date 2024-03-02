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Фіцо похвалив головного дипломата Словаччини за зустріч із Лавровим

Фіцо похвалив головного дипломата Словаччини за зустріч із Лавровим

Міністр закордонних справ Словаччини Юрай Бланар та його російський колега Сергій Лавров / Фото: із соцмереж

Фото, на якому Лавров і Бланар тиснуть один одному руки, опублікувало МЗС Росії.

На дипломатичному форумі в турецькій Анталії міністр закордонних справ Словаччини Юрай Бланар потиснув руку своєму російському колезі Сергію Лаврову. Прем’єр-міністр Словачиини Роберт Фіцо назвав це виявом “суверенної словацької зовнішньої політики”.

Про це повідомляє словацьке видання Aktuality.

"Я знав про цю зустріч, я повністю рекомендував йому зустрітися з російським міністром", – сказав Фіцо.

За словами словацького прем'єра, ця зустріч є прикладом "нашої збалансованої і суверенної словацької зовнішньої політики щодо всіх сторін світу".

Фото, на якому Лавров і Бланар тиснуть один одному руки, опублікувало МЗС Росії.

Досі жоден очільник МЗС країн ЄС, окрім угорського міністра Петера Сійярто, не заплямували себе зустрічами з Лавровим, який ще у 2022 році разом із президентом держави-агресорки Володимиром Путіним потрапив до санкційного списку Євросоюзу.

Окрім Бланара, на дипломатичному форумі в Туреччині Лавров зустрівся з представниками Узбекистану, Киргизстану та африканської країни Есватіні.

Повідомляється, що міністри закордонних справ нібито говорили про можливості, які може принести мирний саміт у Швейцарії.

Реакція словацьких політиків

Опозиційні політики у Словаччині розкритикували цю зустріч головного дипломата країни з Лавровим.

"Міністр Бланар зустрівся з головним дипломатом держави, який називає Словацьку Республіку своїм ворогом, який напав на сусідню державу і чиї представники вказують, що їхня кампанія може не закінчитися Україною... Чинний уряд більше не бачить Словаччини на Заході, але він бачить себе скоріше в авторитарному напрямку та наслідуванні диктаторського режиму", - прокоментував віце-голова партії "Прогресивна Словаччина" Томаш Валашек.

Очільник парламентської фракції партії "Свобода і Солідарність" Браніслав Ґрьлінг заявив, що Роберт Фіцо переймає риторику російської пропаганди та лестить Кремлю та Путіну замість того, щоб співпрацювати з партнерами в ЄС та НАТО. "Зустріч Бланара з Лавровим є явним ворожим жестом щодо наших союзників", – наглосив він.

Нагадаємо, 24 лютого прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо у своїй промові до других роковин повномасштабного російського вторгнення в Україну цинічно повторив кремлівські наративи про “українських неонацистів”, які “почали війну” у 2014 році. Він також назвав членство України в НАТО підставою для початку Третьої світової війни. 

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