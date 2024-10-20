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Фіцо пояснив, чому лідери Євросоюзу “чухали голови” над Планом перемоги від Зеленського

Фіцо пояснив, чому лідери Євросоюзу “чухали голови” над Планом перемоги від Зеленського

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо / Фото: Associated Press

Словацький прем'єр вважає недоліком представленого Зеленським плану те, що він не є “мирним”.

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо вважає, що представлений Володимиром Зеленським на саміті лідерів ЄС у Брюсселі План перемоги є нереалістичним.

Про це він сказав в інтерв’ю виданню Ta3.

Очільник словацького уряду, який відомий своїм бажанням мирно співпрацювати з державою-агресоркою та скептичним ставленням до можливого опору російській агресії, вважає, що представлений Зеленським план не є “мирним” за своєю суттю, зокрема, тому що передбачає постачання Україні ракет середньої і великої дальності для ударів по Росії.

"Коли прем'єр-міністри та канцлери слухали це [план Перемоги від Зеленського], багато хто чухав голови. На мою думку, цей план є нереалістичним і нездійсненним, тому він навіть не згадується у підсумках саміту", – зазначив Фіцо.

Нагадаємо, раніше ще один "друг Путіна", прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що стурбований Планом перемоги Володимира Зеленського і закликав європейських лідерів до перемовин з РФ.

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