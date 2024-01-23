"Фіцо швидко змінить позицію": журналіст нагадав про територіальні претензії Орбана до Словаччини

Територіальні зазіхання угорського прем'єра Віктора Орбана можуть використати для зміни позиції премʼєр-міністра Словаччини Фіцо щодо підтримки України.

Таку думку висловив польський журналіст Марек Сієрант у етері Еспресо.

"Дональд Туск дуже добре знайомий з Орбаном. Вони знайомі понад 15 років. Тому Туск добре знає слабкі місця Орбана. Я гадаю, що між Словаччиною та Угорщиною можна розіграти дуже цікаву ситуацію, оскільки між Словаччиною та Угорщиною існує певний конфлікт і в ЄС можуть про це нагадати Фіцо, який має націоналістичні погляди, як і Орбан. Річ у тім, що на карті "Великої Угорщини", яка висить в кабінеті Орбана, доволі велика частина Словаччини зображена в кордонах Угорщини. Це можна використати проти Орбана", - пояснив Сієрант.

За словами Сієранта, Роберту Фіцо невигідно діяти проти Європейського Союзу

"Словаччині невигідно діяти проти ЄС. З Угорщиною трішки інша ситуація. Втім, я гадаю, що Фіцо дуже швидко буде переконаний щодо подальшої підтримки України. Тим більше, що Чехія має на Словаччину дуже потужний вплив, а самі чехи дуже проукраїнськи налаштовані" - додав він.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо зробив скандальну заяву про війну в Україні. Мовляв, навіть з грошима та усією західною зброєю їй не вдасться перемогти агресорку Росію на полі бою.

Читайте також: