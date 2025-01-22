Фіцо скликає Раду безпеки через загрозу "майдану" та захоплення влади: що відомо

Фіцо заявив, що отримана інформація стосується планів опозиції та неурядового сектору, які спрямовані на повалення уряду.

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо скликає засідання Ради безпеки Словацької Республіки у четвер, 23 січня. На зустрічі обговорять дані, представлені Службою інформації Словаччини, щодо планів опозиції повалити уряд країни.

Про це пише словацьке видання "Teraz.SK".

Фіцо заявив, що отримана інформація стосується планів опозиції та неурядового сектору, які спрямовані на повалення уряду. За його словами, цей уряд "побудований на принципі результатів демократичних парламентських виборів".

Прем’єр додав, що опозиція не бажає вести чесну політичну конкуренцію, а на території Словаччини перебуває група "експертів", які брали участь у подіях у Грузії та на українському Майдані. Він зазначив, що ця група фінансується Сполученими Штатами.

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Фіцо також повідомив, що план передбачає захоплення урядових будівель, таких як парламент і президентський палац. Він наголосив, що у разі таких дій силові структури мають втрутитися, оскільки це порушення закону.

"У нормальній демократичній правовій державі силовики втручаються, бо це порушення закону, навіть у деяких випадках порушення кримінального закону", – сказав Фіцо.

За словами прем’єра, Раді безпеки доручать запровадити превентивні заходи для запобігання ескалації. Серед них – посилений нагляд за урядовими будівлями.

Заступник голови парламенту Тібор Гашпар зазначив, що інформація зі звіту СІС є серйозною. Він наголосив, що ця інформація була отримана законним шляхом, і закликав уповноважених осіб ретельно її вивчити.

Опозиційні партії Словаччини оголосять вотум недовіри уряду прем'єр-міністра Роберту Фіцо. Опозиція звинувачує прем'єра у "зовнішньополітичному зближенні з Росією" та нездатності вирішувати внутрішні проблеми.