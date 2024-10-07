Словацький прем'єр запропонував вдарити ракетою по Брюсселю і заявив, що поїде на парад до Путіна

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо відзначився черговою скандальною заявою – запропонував ударити ракетою по Брюсселю у відповідь на прохання деяких європейських політиків дозволити Україні бити вглиб Росії.

Таку заяву словацький прем'єр зробив під час виступу на урочистостях до 80-річчя Карпатсько-Дуклінської операції. Відео з'явилося у YouTube-каналі партії Smer, яку очолює Фіцо, передає Hlavný Denník.

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"Мені прикро, що у нас в Європі така збочена мода, коли замість того, щоб зупинити брязкіт зброї ми чуємо бурхливі оплески, гучні вигуки і часто значні матеріальні рішення, які просто продовжують заохочувати війну", – сказав Фіцо.

Словацький прем'єр заявив, що "деякі депутати Європарламенту легко кажуть про ракети середньої та великої дальності", натякаючи на ймовірне погодження ударів Україною углиб території РФ західною зброєю.

"Образно кажучи, якби одна така ракета зруйнувала в Брюсселі фонтан, то вони б зрозуміли, про що кажуть", – сказав скандальний словацький політик.

Також Фіцо повідомив, що якщо отримає запрошення від Путіна наступного року до Москви на святкування 80-річчя закінчення Другої світової війни, то обов'язково візьме в них участь. Він назвав це знаком поваги.

"Свобода прийшла до Словаччини зі сходу, і в цій правді абсолютно нічого не можна змінити", –заявив словацький прем'єр, "забувши" уточнити, що в результаті цієї "свободи" його народ майже до самого розпаду СРСР був за "залізною завісою" від Заходу.

Словацький прем'єр на завершення закликав "припинити взаємне вбивство слов’ян" і сказав, що передасть це повідомлення на зустрічі з прем’єр-міністром України Денисом Шмигалем.

Раніше Роберт Фіцо заявив, що підтримує прагнення України щодо вступу до ЄС, проте проти, щоб вона стала членом НАТО.

Нагадаємо, 9 вересня прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що в Україні нібито воюють "нацисти", а міжнародна спільнота це ігнорує. Фіцо часто повторює російський наратив про причини війни в Україні і звинувачує українців у нібито "потуранні" нацизму.

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