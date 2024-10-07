Після гучної заяви про НАТО: Фіцо висловився про вступ України до ЄС

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що не блокуватиме Україні шлях до ЄС, однак наголосив на негативному ставленні до членства України в НАТО.

Про це він сказав на міжурядовій зустрічі з українським прем'єром Денисом Шмигалем, пише "Європейська правда".

За словами Фіцо, Словаччина на 100% підтримує вступ України до ЄС, однак до членства в НАТО ставиться "холодно".

"Відкрито говорю, ми холодно ставимося до питання членства України в НАТО, але щодо ЄС на 100% вас підтримуємо. Ваше членство буде важливим і цінним для нас", – зазначив словацький прем'єр.

Він наголосив, що Словаччина активно підтримує надання статусу члена ЄС Україні.

"Будуть країни в ЄС, які бажатимуть, щоб цей процес вступу України до ЄС не був таким швидким. Ми не будемо такими... Багато чого залежить від вас, від ваших реформ. Але ми не будемо жодних перешкод ставити на вашому шляху", – додав Фіцо.

Нагадаємо, Словаччина підтримує прагнення України щодо вступу до ЄС, проте проти, щоб вона стала членом НАТО.

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