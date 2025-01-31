Фіцо звинуватив грузинських добровольців в Україні у причетності до підготовки перевороту у Словаччині

Словацький прем'єр стверджує, що активісти та прозахідна опозиція хочуть розпалити протести та повалити уряд.

Мамуці Мамулашвілі, командиру "Грузинського національного легіону", який воює в Україні, та ще 9 людям у п'ятницю, 31 січня, Словаччина заборонила в'їзд до країни. Їх звинувачують у тому, що вони брали участь у змові з опозицією з метою повалення уряду.

Про це пише Reuters.

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо, який займає активну проросійську позицію, стверджує, що Мамулашвілі має зв'язки з опозицією та організаторами масових антиурядових протестів з об'єднання "Мир для України". За його словами, активісти та прозахідна опозиція хочуть розпалити протести та силою захопити урядові будівлі. Опозиція та активісти заперечують звинувачення, хоча політика Фіцо викликає невдоволення як західних союзників, так і всередині країни.

"Ми можемо підтвердити, що за організацією протестів у Словаччині стоїть Грузинський національний легіон", – заявив Фіцо на пресконференції.

На пресконференції Фіцо показав фотографії Мамулашвілі з активісткою протестної групи "Мир для України" Люсі Штасселовою та коментатором інтернет-видання dennikn.sk Мартіном Шимечкой, батьком лідера опозиції Міхала Шимечки.

При цьому Фіцо не відповів на запитання журналістів, як саме Мамулашвілі брав участь у підготовці удаваного перевороту.

Виступаючи в четвер на dennikn.sk, Мамулашвілі спростував будь-яку причетність до протестів у Словаччині. Група "Мир для України" повідомив на своїй сторінці у Facebook у четвер, коли вперше з'явилися звинувачення, що фотографію Штасселової з Мамулашвілі було зроблено на публічних дебатах у Братиславі у 2023 році.

У заяві йдеться, що звинувачення у зв'язку між протестами у Словаччині та грузинськими добровольцями є "брехнею та маніпуляцією".

За інформацією Deutsche Welle "Грузинський національний легіон" — добровольчий військовий підрозділ, створений у 2014 році з громадян Грузії, що мають бойовий досвід, узяв активну участь у військових діях на сході України. Наразі бере участь у захисті України від російського вторгнення у складі 25-го батальйону територіальної оборони Київської області.

Нагадаємо, напередодні у Словаччині затримали українця через "загрозу держперевороту". У поліції заявили, що мають намір його депортувати.

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