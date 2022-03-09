Figma заморозить корпоративні акаунти клієнтів з Росії

Компанія також припинила всі нові продажі в РФ.

Корпоративні акаунти графічного редактора Figma для клієнтів з Росії будуть заморожені через війну РФ проти України. Про це повідомив співзасновник та CEO компанії Ділан Філд. Щоправда, особисті продовжать працювати.

"Війна Путіна з Україною - це атака на демократичні цінності - цінності, які є основою бачення Figma щодо того, щоб зробити дизайн доступним для всіх", - йдеться у заяві.

За його словами, внутрішня спільнота Figmates робить внески в організації, які підтримують українських біженців та надають гуманітарну допомогу: "Ми також надаємо постійний доступ до платних функцій Figma нашим поточним українським клієнтам, які звертаються за допомогою"

"Водночас ми маємо і будемо продовжувати блокувати акаунти організацій відповідно до санкцій США та ЄС проти Росії. Ми також припиняємо всі нові продажі в Росії", - наголосив Філд.

Зазначимо, Figma – це популярний сервіс для спільної роботи графічних дизайнерів та дизайнерів інтерфейсів.

Як повідомлялося, на ринку окупантів вже призупинили свою діяльність чимало міжнародних компанії, із повним списком можна ознайомитися у матеріалі Ізоляція санкціями: список світових брендів, які йдуть з російського ринку через війну РФ проти України