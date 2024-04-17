Фігурант «Миротворця» та проксі Кремля на Кавказі прагне стати ще й Нобелівським лауреатом

У Москві активно просувають номінування бізнесмена та політика Рубена Варданяна на головну премію планети. У Кремлі переконані: колишній російський агент у Карабаху та друг Путіна цілком підходяща кандидатура для отримання найбажанішої премії миру.

Про це пише «Фокус».

Сам Варданян відомий як один з керівників російської офшорної компанії «Трійка Діалог». Згідно з розслідуванням OCCRP, через цю компанію таємно переказувалися гроші близьким друзям Путіна. У 2006-2013 роках крізь рахунки офшорних мереж Варданяна пройшло понад $4,6 млрд. У 2020 р. головний російський опозиціонер Олексій Навальний, нещодавно знищений кремлівським режимом, звинуватив Варданяна у хабарництві у розмірі близько $50 млн.

У 2022 році Варданяна, як і інших проксі Путіна, включили до проєкту нових санкцій США.

У червні 2023 з ініціативи Служби безпеки України (СБУ) його внесли в українську базу посібників російської агресії «Миротворець» з характеристикою: «Посібник російсько-фашистських загарбників та терористів. Співучасник злочинів російської влади проти України та її громадян... підлягає негайному затриманню та передачі правоохоронним органам України чи країн НАТО».

Через два місяці екс-глава Ради безпеки вірменського анклаву в Карабаху Самвел Бабаян повідомив Громадське ТБ Вірменії, що в 2022-2023 Варданян виконував на Південному Кавказі функції російського агента. За даними впливого видання The Washington Times, також існує зв'язок Варданяна з режимом аятол.

Користуючись міжнародним авторитетом Нобелівського комітету, кремлівські пропагандисти розраховують відбілити Варданяна в очах Заходу.

Якщо він таки отримає одну з найпрестижніших світових премій, то під ореолом «миротворця», Москва в майбутньому зможе знову скористатися ним у своїх інтригах на Південному Кавказі. Адже ще на початку минулого року Кремль розглядав Варданяна як реального кандидата на пост прем'єра Вірменії – у разі повалення прозахідного Нікола Пашиняна.

Про це майже відкрито висловлювалися екс-міністр та колишній заступник міністра оборони Вірменії, а Громадське ТБ республіки навіть внесло Варданяна до «чорного списку» через нападки на главу уряду.