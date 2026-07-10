Фігурант антиукраїнського інциденту в Польщі виявився підозрюваним у шпигунстві на Росію

Поліція Польщі / © pixabay.com

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Одного з чоловіків, затриманих після антиукраїнського інциденту в польській Познані, кілька місяців тому вже затримувало Агентство внутрішньої безпеки Польщі (ABW) за підозрою у шпигунстві на користь Росії.

Про це повідомляє Polsat News із посиланням на джерело, наближене до польських спецслужб.

За інформацією видання, йдеться про Ярослава К. — колишнього військовослужбовця Військ територіальної оборони Польщі (WOT). Саме його правоохоронці затримали серед підозрюваних у справі про спробу незаконно потрапити до офісу, який орендує громадянка України, під приводом перевірки її ставлення до Степана Бандери.

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Як нагадує Polsat News, ще у квітні про цю справу повідомляла Gazeta Wyborcza. За її даними, 30 березня 2026 року співробітники ABW затримали Ярослава К. у Познані за підозрою в участі в діяльності іноземної розвідки або роботі на її користь проти Польщі.

За неофіційною інформацією, слідство стосується періоду від липня 2023 року до квітня 2024 року. При цьому до лав Військ територіальної оборони підозрюваний вступив лише у березні 2024 року.

У WOT тоді заявили, що після отримання повідомлення від прокуратури командир 12-ї Великопольської бригади негайно ухвалив рішення про його звільнення зі служби.

Водночас суд не погодився взяти підозрюваного під варту, вказавши, що на тому етапі розслідування наявних доказів було недостатньо для висновку про високу ймовірність шпигунської діяльності на користь Росії.

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Політики відреагували на новий інцидент

Після затримання підозрюваних у справі про антиукраїнський інцидент у Познані польські політики закликали до рішучої реакції держави.

Євродепутатка від «Громадянської коаліції» Марта Всцісло наголосила, що «ніхто не має права чіплятися до людей і без офіційно-правових повноважень вимагати чогось», а також заявила про необхідність більш оперативної роботи спецслужб.

Своєю чергою депутат від партії «Право і справедливість» Павел Лісецький заявив, що якщо підозри у шпигунстві на користь Росії підтвердяться, така особа «не повинна перебувати на свободі, бо може завдати ще більшої шкоди нашій державі».

Нагадаємо, у середу поліція Познані затримала підозрюваних у справі про інцидент, під час якого вони вимагали допустити їх до офісу, який орендує громадянка України, заявляючи про намір перевірити, чи «підтримує вона Степана Бандеру».

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