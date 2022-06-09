"Фіктивний та незаконний": Трасс засудила рішення так званого "суду" "ДНР" про смертну кару для громадян Британії

"Фіктивний та незаконний": Трасс засудила рішення так званого "суду" "ДНР" про смертну кару для громадян Британії

В Міністерстві закордонних справ Великої Британії засудили вирок "суду" так званої "ДНР" для британських добровольців, які воювали на боці України, про смертну кару.

Очільниця зовнішньополітичного відомства Ліз Трасс назвала таке рішення самопроголошеної окупаційної влади незаконним.

Про це британська міністерка написала на сторінці у Twitter.

"Я категорично засуджую вирок Ейдену Есліну та Шону Піннеру, яких тримають російські довірені особи на сході України. Вони військовополонені. Це фіктивний вирок, який абсолютно не має законності. Мої думки з родинами. Ми продовжуємо робити все можливе, щоб підтримати їх", - йдеться у дописі голови МЗС Британії.

Нагадаємо, так званий верховний "суд" самопроголошеної "Донецької народної республіки" виніс вирок трьом добровольцям, які воювали на боці України. Двоє британців та один марроканець потрапили до російського полону, після чого іноземцям винесли вирок. Добровольців засудили до смертної кари.

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