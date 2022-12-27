Філіппіни накрила смертельна повінь: скільки людей загинули та які наслідки

Через потужні повені, які накрили південь Філіппін, загинуло щонайменше 13 людей. Наразі рятувальники шукають ще 23 людини, яких вважають зниклими безвісти.

Про це повідомляє Rappler.

Більшість смертей були спричинені утопленням внаслідок раптових повеней після того, як два дні проливних дощів зірвали святкування Різдва та змусили понад 45 тисяч людей евакуюватися до центрів притулку.

Рятувальні операції тривають. Вода затопила десятки доріг та знесла житлові будинки.

Берегова охорона також повідомила, що сильний вітер та великі хвилі потопили рибальський човен у день Різдва біля узбережжя центрального острова Лейті. Двоє членів екіпажу загинули, ще шестеро було врятовано.

WATCH: A team from the Philippine Red Cross (PRC) rescues 176 individuals, including children and infants, that were affected by flash floods in Gingoog City, Misamis Oriental on Christmas Day. pic.twitter.com/6RT1JabtOh — Philippine News Agency (@pnagovph) December 27, 2022

Нагадаємо, у Канаді через сніговий шторм з рейок зійшов вантажний потяг. Внаслідок аварії було зупинено пасажирське сполучення між найбільшими містами країни. Снігопад спричинив масштабну ДТП за участі 100 автівок.

Сполучені Штати Америки теж охопив один із найсильніших за останні роки шторм, що приніс сильні снігопади і мороз. Через бурю загинули щонайменше 16 людей.

У Японії через сильний снігопад загинули 17 людей, щонайменше 93 отримали поранення, а сотні будинків залишилися без електрики.

У Ріо-де-Жанейро повінь забрала щонайменше 23 життя | Новини світу

Читайте також: