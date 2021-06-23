Фільм про "золоте дно" Лукашенка у Білорусі визнали "екстремізмом"

Фільм про корупцію в оточенні Лукашенка та його величезні багатства вирішили заборонити.
Фільм "Лукашенко. Золоте дно" про неймовірні статки Олександра Лукашенка, який випустила білоруська опозиція, потрапив у список екстремістських матеріалів.
Про це інформує білоруське видання TUT.by в Telegram.
Таке рішення ухвалив суд Центрального району Мінська ще 10 червня, проте стало про це відомо лиш тепер.
У першому фільмі, опублікованому в березні, йдеться про безліч резиденцій Олександра Лукашенка, автомобілі, які коштують сотні тисяч і навіть мільйони доларів.
У другій частині "Золоте дно 2: в тіні диктатора", яку виклали у Мережу у травні, йдеться про контрабанду товарів з ЄС через Білорусь і участь у цих схемах членів сім’ї Лукашенка.
Раніше США запровадили нові санкції проти Білорусі. Таке ж рішення ухвалили в Євросоюзі.
Нагадаємо, 4 червня Європейський Союз офіційно заборонив білоруським авіакомпаніям літати у своєму авіапросторі та приземлятися в аеропортах ЄС. Рішення ухвалили згідно з висновками Ради ЄС за 24-25 травня.
Тоді глави держав та урядів ЄС рішуче засудили незаконну вимушену посадку рейсу Ryanair у Мінську 23 травня як загрозу авіаційній безпеці.
У ЄС також засудили затримання в Білорусі опозиційного журналіста Романа Протасевича та його дівчини Софії Сапеги.