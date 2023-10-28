Фільм, знятий журналістом "1+1", показали в столиці Словенії

У Представництві Європейської Комісії в Любляні (Словенія) відбулась презентація та показ документального фільму "Абсолютне зло" про військові злочини Росії в Україні. Фільм був знятий журналістом "1+1" Андрієм Цаплієнком разом з оператором та фотокореспондентом Ігорем Захаренком. Ця документальна робота стала результатом співпраці "1+1 Медіа" та телестудії Держприкордонслужби за підтримки Офісу омбудсмана України.

Про це повідомила пресслужба посольства України в Словенії.

Показ фільму організували посол України в Словенії Андрій Таран та команда дипломатів українського посольства.

Серед гостей показу були, зокрема Держсекретар з питань національної та міжнародної безпеки А. Бенедейчич, генеральний директор Служби розвідки і безпеки Міноборони Словенії А. Фефер, представник Європейської Комісії в Любляні Є. Єрше, посли, дипломати та військові аташе країн, акредитованих в Любляні.

Автори фільму попередили гостей показу, що навмисно не заретушували кадри жорстокості, оскільки їхній фільм це "скоріше, не художній твір, а, насамперед, документація воєнних злочинів".

"Фільм "Абсолютне зло" викликав дуже глибоку емоційну реакцію глядачів. Попри те, що повномасштабна агресивна війна Росії проти України триває вже майже два роки, іноземні глядачі були надзвичайно вражені рівнем жорстокості та варварства регулярних російських військ та їхніми злочинами проти цивільного населення. Дехто з гостей показу зізнався, що й гадки не мав, що російські солдати в Україні скоюють не менш жахливі злочини, аніж бойовики ХАМАС в Ізраїлі", - зазначили у посольстві.

На що автор фільму Андрій Цаплієнко зауважив, що між першими та останніми є лише одна різниця.

"Бойовики ХАМАС – це незаконне збройне формування. Російська армія це легальна силова структура, яка діє в інтересах своєї держави", - сказав журналіст.

В своїй промові перед фільмом військовий кореспондент "1+1" спробував переконати глядачів, чому фільм "Абсолютне Зло" варто подивитися людям в Європі, яких війна в Україні, начебто, жодним чином не стосується.

"Близко чверті століття я працюю військовим кореспондентом. Але за весь свій час роботи військовим кореспондентом саме в своїй країні я вперше побачив "Абсолютне зло". Наш фільм доводить, що в Росії встановився класичний фашистський режим, який вбиває українців дійсно в промислових масштабах. Але, повірте, якщо хтось думає, що цей фашистський режим проковтне сусідню Україну і не піде далі до Європи, це буде трагічною помилкою. Бо непокаране зло завжди повертається вдвічі сильнішим", - наголосив Андрій Цаплієнко.

У фільмі показані масові страти мирних українців, розстріли полонених, російські катівні на окупованій та пізніше звільненій території і багато інших жахливих фактів, які підтверджують слова журналіста. Також автори називають імена кількох російських військових, які несуть відповідальність за вбивства мирних українців.

Разом зі знімальною групою до Любляни приїхав Сергій Ротчук, бойовий медик бригади "Азов", який, після оборони "Азовсталі", провів в російському полоні 364 дні.

Військовий розповів про свою участь в обороні Маріуполя та перебування в нелюдських умовах російського полону. Сергій надавав допомогу, в тому числі, і цивільним жителям Маріуполя. Він дав чітко зрозуміти європейським глядачам фільму "Абсолютне зло", що знищення українців це і є військова стратегія Росії.

Після показу було запланована стисла розмова з авторами фільму та звільненим українським військовим. Але все пішло не за планом, і коротка сесія переросла в дві години спілкування в форматі "запитання-відповідь". Як правило, на публічних заходах дипломати рідко ставлять запитання. Але цього разу послів європейських держав зацікавив весь масив інформації по російських воєнних злочинах, який автори фільму зібрали під час роботи над стрічкою. І яким поділились з високопоставленими представниками дружніх країн.

"Враховуючи російські спроби знайти "слабкі місця" в європейських країнах, цей захід, ймовірно, міг би стати поворотним моментом для промоції ідеї створення "хабу" українського впливу на Балканах. І саме Словенія могла б стати для такого "хабу" ідеальним майданчиком", - зазначили автори фільму.

Нагадаємо, у батальйоні "Сибір" розповіли, чому воюють проти Росії.

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