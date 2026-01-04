ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
9
Час на прочитання
1 хв

Фінал диктатора: стало відомо, коли і де Ніколас Мадуро постане перед судом у США

Мадуро постане перед судом у Нью-Йорку 5 січня. Засідання розпочнеться о 19:00 за Києвом

Автор публікації
Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
Ніколас Мадуро

Ніколас Мадуро / © Associated Press

Колишній президент Венесуели Ніколас Мадуро вже у неділю, 5 січня, постане перед судом у Сполучених Штатах Америки.

Про це повідомляє The Washington Post із посиланням на джерело, обізнане з перебігом справи.

За інформацією видання, Мадуро доставлять до Федерального окружного суду Південного округу Нью-Йорка, що розташований у Нижньому Мангеттені. Саме там відбудеться перше судове засідання у його справі.

Розгляд очолить 92-річний суддя Алвін Геллерстайн – один із найавторитетніших і найдосвідченіших суддів федеральної судової системи США. За свою кар’єру він розглядав низку резонансних кримінальних і політичних справ загальнонаціонального значення.

Засідання заплановане на 12:00 за місцевим часом, що відповідає 19:00 за київським часом. Очікується, що саме під час цього слухання суд оголосить перші процесуальні рішення та визначить подальший хід справи.

Нагадаємо, влада у Венесуелі офіційно перейшла до рук найближчої соратниці Ніколаса Мадуро. Верховний суд країни в суботу, 3 січня, видав постанову, якою зобов’язав віцепрезидентку Делсі Родрігес очолити державу в умовах кризи.

Водночас Трамп поспішив заявити, що Родрігес буде лояльною до Вашингтона, проте вона відмовилася коритися США, назвавши американців окупантами, а їхні дії – варварством.

Дата публікації
Кількість переглядів
9
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie