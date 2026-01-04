Фінал диктатора: стало відомо, коли і де Ніколас Мадуро постане перед судом у США

Ніколас Мадуро / © Associated Press

Колишній президент Венесуели Ніколас Мадуро вже у неділю, 5 січня, постане перед судом у Сполучених Штатах Америки.

Про це повідомляє The Washington Post із посиланням на джерело, обізнане з перебігом справи.

За інформацією видання, Мадуро доставлять до Федерального окружного суду Південного округу Нью-Йорка, що розташований у Нижньому Мангеттені. Саме там відбудеться перше судове засідання у його справі.

Розгляд очолить 92-річний суддя Алвін Геллерстайн – один із найавторитетніших і найдосвідченіших суддів федеральної судової системи США. За свою кар’єру він розглядав низку резонансних кримінальних і політичних справ загальнонаціонального значення.

Засідання заплановане на 12:00 за місцевим часом, що відповідає 19:00 за київським часом. Очікується, що саме під час цього слухання суд оголосить перші процесуальні рішення та визначить подальший хід справи.

Нагадаємо, влада у Венесуелі офіційно перейшла до рук найближчої соратниці Ніколаса Мадуро. Верховний суд країни в суботу, 3 січня, видав постанову, якою зобов’язав віцепрезидентку Делсі Родрігес очолити державу в умовах кризи.

Водночас Трамп поспішив заявити, що Родрігес буде лояльною до Вашингтона, проте вона відмовилася коритися США, назвавши американців окупантами, а їхні дії – варварством.