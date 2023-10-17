Фінальні результати виборів у Польщі: політолог пояснив, як вони вплинуть на Україну

Очолювана експрезидентом Євроради Дональдом Туском “Громадянська платформа” набрала 30,70% голосів. Для України такий результат є хорошим, адже з вуст Туска неодноразово лунали проукраїнські заяви.

Про це розповів політолог Микола Давидюк на своєму YouTube-каналі.

“Україна готова працювати з Польщею, незалежно від того, яка партія прийшла до влади. Але Туск заявляв більш проукраїнські речі, приміром, що Київ — це екзистенційний вибір Польщі, що без сильної України немає сильної Польщі, що Україна — не предмет політичних сварок”, — зазначив Давидюк.

“Також він жорстко підіймав питання українських мігрантів і казав, що для них треба створювати більше шкіл, лікарень та допомагати”, — додав він.

За словами політолога, тепер важливе питання — коли парламент призначить вибори президента для того, щоб замкнути нове електоральне коло, аби зробити так, щоб країна йшла в єдиному векторі, а не як кішка з собакою, що дуже часто призводить до сварок, але не результату.

“А нам треба, щоб наші партнери були в єдиному пориві. Теж дуже важливо, що партія “Конфедерація”, яка дуже подобалась Росії і яка робила антиукраїнські брутальні і цинічні заяви, буде не при владі. Так, вона буде в парламенті, у них будуть депутати, це будуть крикливі і незрозумілі хлопці. Але, тим не менш, вони не є владою і не будуть мати уряду, міністерських портфелів”, — наголосив Давидюк.

“Це добре через те, що ультра- лівість чи правість призводить до лозунгів і криків, дуже часто — до крові та воєн, але не призводить до реальних конкретних результатів”, — резюмував він.

Нагадаємо, у Польщі завершився підрахунок голосів на парламентських виборах, що відбулися у неділю, 15 жовтня. Керівна партія “Право і справедливість” виграла з 35,38%.

Читайте також: