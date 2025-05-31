Фінансова подушка Кремля тане: на скільки зменшилися резерви

Кремль / © Associated Press

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Деградація російської економіки набирає обертів на тлі затяжної війни проти України та жорстких санкцій Заходу. Один із головних фінансових інструментів підтримки бюджету РФ — Фонд національного добробуту (ФНБ) — скоротився майже вчетверо з початку повномасштабного вторгнення.

Про це пише Служба Зовнішньої розвідки України.

Як свідчать офіційні дані, на початку липня 2022 року ліквідна частина ФНБ становила $145 млрд. Уже за рік, у липні 2023-го, — лише $78 млрд. Станом на 1 травня 2025 року резерви впали до $39 млрд. Це означає втрату близько 75% фінансової подушки менш ніж за три роки.

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Основним джерелом наповнення фонду залишається експорт нафти, однак він також під серйозним тиском. Через санкції РФ втратила доступ до багатьох традиційних ринків, а нові — дорожчі та менш ефективні. Ситуацію ускладнює й прогнозована низька ціна на нафту марки Brent — $64 у 2025 році та $60 у 2026-му. Це створює критичні ризики для бюджету, орієнтованого на нафтогазові доходи.

Уже зараз проблеми відчуваються в ключових галузях. Зокрема, проєкти держкорпорації «Росатом» на 2025 рік недофінансовані на 80%, у «РЖД» спостерігається спад обсягів перевезень, а металургія, будівництво та видобуток ресурсів демонструють зниження виробництва. Більшість корпорацій зупинили виплату дивідендів, що свідчить про глибоку кризу.

Попри це, Москва намагається зберігати видимість стабільності, однак реальні економічні показники говорять про зворотне. У разі збереження нинішніх санкцій та посилення контролю за їхнім обходом, Росія може втратити рештки ФНБ вже до 2026 року.

Нагадаємо, попри впевнені заяви Кремля про економічну стабільність, ситуація всередині країни швидко погіршується. Російська економіка, насправді, перебуває у дедалі більш хиткому стані — через військові витрати, міжнародні санкції та сумнівну державну статистику.

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Експерти Стокгольмського інституту економіки перехідного періоду (SITE) підготували документ, в якому вони наголошують, що поточна фінансова модель РФ тримається лише завдяки короткостроковим вливанням у військово-промисловий комплекс, але така підтримка не має довгострокової перспективи.