Фінансовий шахрай, який отримав 13 275 років в'язниці, відсидить лише 20 - пояснення судді

Чоловіка ув'язнили після того, як він не повернув інвестиції тим, кого обманом змусив вкласти гроші в його бізнес.

34-річний Пудіт Кіттітраділок з Таїланду, якого було затримано за організацію фінансової піраміди і засуджено до понад 13 тисяч років позбавлення волі, відсидить за свій злочин лише 20 із них.

Про це повідомляє Unilad.

Чоловік зізнався, що керував схемою Понці, в якій інвесторам обіцяли високий фінансовий прибуток, що виявилося брехнею.

Близько 40 тисяч вкладників інвестували в його бізнес понад 120 млн фунтів стерлінгів (понад 5 млрд грн).

Місцеві суди ухвалили, що він займався незаконним кредитуванням, і йому було пред'явлено 2 653 звинувачення у шахрайстві. Однак оскільки він зізнався у своїх злочинах, його величезний термін ув'язнення було скорочено вдвічі - до 6637 років і 6 місяців.

Незважаючи на це, Кіттітрадилок навряд чи відсидить понад 20 років. Це пов'язано з тайським законом, згідно з яким за кожний із двох злочинів, у яких його було визнано винним, передбачено не більше 10 років позбавлення волі.

Як шахрай ошукав людей

Чоловік організував серію семінарів, на яких слухачам пропонувалося вкласти свої заощадження в пару його підприємств. Він пов'язав свої проєкти з розвитком нерухомості, торгівлеюавто та іншими речами, але ці твердження були хибними.

Кіттітрадилок, як писали ЗМІ, обіцяв інвесторам великі доходи та стимули за залучення нових вкладників до так званої програми. Як і в більшості фінансових пірамід, метою нових грошових вливань було те, щоб розплатитися з попередніми вкладниками.

Наразі чоловік утримується у в'язниці Бангкока після арешту у 2017 році. Шахрай має вийти на волю у 2037 році після відбуття 20-річного терміну ув'язнення.

Додамо, що черговий шахрай, тепер у Торонто, познайомився з 250 жінками, щоб закрутити з ними роман і виманити у них гроші.

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