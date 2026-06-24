Фінляндія готує еліту до війни: як відбуваються закриті навчання для лідерів держави

Фінляндія готує еліту до війни / © Associated Press

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На тлі тривалої війни Росії проти України, яка дедалі сильніше впливає на безпекову ситуацію в усій Європі, у світі стрімко зростає інтерес до унікальних фінських військових навчань. Зокрема, до того, як Фінляндія готує еліту країни до війни.

Про це пише Bloomberg.

Фінляндія готує еліту до війни

Закриті тренування еліт Фінляндії проводяться виключно за запрошеннями для представників вищого керівництва країни. Головна мета інтерактивних курсів — підготувати політичну, бізнесову та культурну еліту Фінляндії до ухвалення критичних рішень в умовах реальної воєнної загрози.

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Під час одного з таких моделювань учасники опинилися в умовах психологічної напруги через вигадане загострення на кордоні та чутки про можливе вторгнення.

Сарі Меллі, яка на той час обіймала посаду заступниці керівника відділу роздрібного банкінгу у фінському філіалі Nordea, довелося екстрено переглядати фіктивний бюджет Міністерства фінансів.

Перед її командою постало завдання оперативно перенаправити кошти на закупівлю зброї, військової техніки та фінансування надзвичайних заходів в умовах, коли криза продовжувала поглиблюватися.

Сьогодні Сара Мелла є однією з топменеджерок Nordea Bank Abp і керує бізнесом персонального банкінгу вартістю 4,5 мільярда євро по всьому північному регіону.

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Згадуючи свій досвід участі у військових навчаннях 2011 року, вона розповіла таке:

«Це було ухвалення рішень під тиском, з обмеженою інформацією та величезною відповідальністю за правильний вибір».

Участь у тренуванні для жінки стала серйозним викликом, адже їй ніколи не доводилося стикатися з таким рівнем відповідальності.

Фінляндія проводить такі навчання, щоб підготувати лідерів до розробки планів і швидкого реагування за найбільш критичних обставин. До тренувань залучають політиків, науковців, керівників музеїв та військових командирів.

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Програма триває від трьох до чотирьох тижнів. Протягом цього часу учасники відвідують закриті брифінги, стратегічно важливі об’єкти та зазвичай недоступні для широкого загалу державні установи.

Окрім теоретичної частини, на лідерів чекає повне занурення в армійський побут: вони живуть у казармах, носять військову форму та харчуються сухпайками. Слухачі курсу також беруть безпосередню участь у військових навчаннях, що подекуди включають польоти на армійських літаках у супроводі винищувачів.

Паралельно з підготовкою кадрів Фінляндія посилює і технічний захист своїх кордонів. Стало відомо, що прикордонна служба країни планує придбати систему протидії БпЛА вартістю €44 млн.

Протягом найближчих років фіни розгорнуть стаціонарні та мобільні засоби спостереження й глушіння дронів, які згодом інтегрують у загальну систему силових відомств країни.

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Загроза вторгнення РФ до країн НАТО: останні новини

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