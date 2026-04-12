У Фінляндії розглядають нові витрати на протидію дронам / © Associated Press

У Фінляндії безпілотники, які виявили напередодні, не є підставою для занепокоєння, а ситуація перебуває під контролем державних структур.

Прем’єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо заявив про це, передає yle.

За його словами, уряд уже суттєво посилив спроможності країни з виявлення та протидії дронам, зокрема за рахунок підвищення готовності прикордонної служби, армії та поліції.

Орпо наголосив, що Фінляндія аналізує всі подібні інциденти та не бачить ознак негайної загрози. Він також зазначив, що здатність країни реагувати на потенційні нові випадки значно зросла.

Окремо прем’єр підкреслив, що громадяни не несуть відповідальності за виявлення безпілотників, хоча саме від них надходила частина повідомлень.

«Вирішальною є робота всіх служб безпеки та розвідки. Усе ретельно аналізується, і підстав для термінового занепокоєння немає», — заявив Орпо.

Водночас уряд Фінляндії розглядає можливість додаткового фінансування систем протидії дронам у межах бюджетних переговорів. Йдеться насамперед про посилення ресурсів прикордонної служби та розвиток систем моніторингу повітряних загроз.

Країна працює над створенням системи попередження про повітряні загрози за зразком української моделі. Очікується, що повідомлення про небезпеку можуть надходити на телефони громадян у майбутньому, з можливим запуском орієнтовно у 2027 році — наразі розглядається можливість прискорення проєкту.

У Фінляндії вже зафіксовано кілька випадків виявлення дронів, зокрема останній — у районі Іітті. Частину попередніх інцидентів пов’язували з українськими безпілотниками.

Орпо також наголосив, що міжнародні партнери, зокрема Україна, повинні максимально контролювати використання дронів, аби запобігти їх випадковому потраплянню на територію Фінляндії.

