Фінляндія готується до нападу РФ: військові копіюють українські лінії оборони

Фінляндія готується перекопати 1300 км кордону / © Associated Press

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Фінляндія вивчає можливість облаштування на кордоні з Росією протитанкових ровів та інших перешкод, подібних до тих, які українські військові використовують для стримування російських наступів. Гельсінкі прагне посилити оборону східного флангу НАТО, оскільки Росія поступово відновлює свої військові спроможності.

Про це розповів командувачем Сухопутних військ Фінляндії генерал-лейтенантом Пассі Вялімякі інтерв’ю Bloomberg.

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Як Фінляндія планує укріплювати кордон із Росією

За словами Вялімякі, український досвід показав, що розгалужені лінії оборони та протитанкові загородження здатні суттєво уповільнювати наступ противника. Водночас фінським військовим потрібно з’ясувати, наскільки такі споруди підходять для місцевого клімату: Фінляндія має спільний кордон із Росією завдовжки 1340 кілометрів — це приблизно половина сухопутного кордону НАТО з РФ.

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«Умови у Фінляндії складніші. Якщо ми будуватимемо укріплення та копатимемо протитанкові рови чи перешкоди такої ж глибини, як в Україні, скільки часу знадобиться, щоб наша природа перетворила їх на штучні ставки?» — зауважив командувач.

Вялімякі також повідомив, що Росія вже поповнює запаси озброєння. Зокрема, на склади надходять танки Т-90, бойові машини піхоти БМП-3 та самохідні гаубиці 2С19.

Фінляндія не може безпосередньо зупинити переозброєння Росії. Натомість її мета — створити таку систему оборони, яка переконає російське військове керівництво, що напад на Фінляндію або інші країни Альянсу завершиться невдачею.

Фінляндія масштабує армію та оборонне виробництво

Після початку повномасштабної війни в Україні Фінляндія посилила бойову готовність. За два роки країна провела навчальні збори для 60 тисяч резервістів і почала поповнювати запаси критично важливого військового обладнання. Попри населення близько 5,6 мільйона осіб, у разі війни фінська армія може мобілізувати приблизно 280 тисяч військових.

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Нині країна проводить масштабну реформу Сухопутних військ, яка триватиме до кінця 2030-х років. Вона охоплює модернізацію техніки, зміну структури війська, підвищення боєготовності та здатності тривалий час вести бойові дії. На ці потреби Фінляндія планує спрямувати щонайменше стільки ж коштів, скільки разом коштують її стратегічні програми модернізації флоту та авіації — загалом 11,6 млрд євро.

Фінляндія також розширює парк самохідних гаубиць K9, модернізує важкі реактивні системи залпового вогню з дальністю ураження майже 500 кілометрів і готується замінити бойові машини піхоти БМП-2. Крім того, країна замовила 64 винищувачі F-35A замість старих F/A-18 Hornet та ізраїльську систему протиракетної оборони David’s Sling.

Окрему увагу командувач приділив розвитку власного виробництва озброєння та боєприпасів. За його словами, Фінляндія має підтримувати виробничі потужності в мирний час і бути здатною збільшити випуск продукції вдесятеро під час кризи чи війни.

Як Фінляндія та країни НАТО готуються до загрози з боку РФ

Президент Фінляндії Александер Стубб заявляв, що його країна не боїться прямого вторгнення Росії, оскільки десятиліттями готувалася до потенційної загрози зі сходу. Він наголошував на сильній системі резерву та мобілізації, обов’язковій військовій службі, артилерії та мережі укриттів, здатних прийняти мільйони людей.

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НАТО також планує створити єдину систему спостереження за загрозами на східному фланзі — від Фінляндії до Чорного моря. Вона має об’єднати дрони, супутники, сенсори та штучний інтелект, щоб швидше виявляти потенційні атаки Росії та реагувати на них.

Польща, Литва, Латвія та Естонія також посилюють оборону поблизу російських кордонів. Країни розбудовують укріплення, готують резерви та збільшують оборонні бюджети, переходячи від формального планування до практичної готовності відбивати можливу агресію.

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