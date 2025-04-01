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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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Фінляндія готується вийти з конвенції про заборону протипіхотних мін: у чому причина

Вихід із міжнародної угоди послідував за аналогічними заявами Польщі, Естонії, Латвії та Литви.

Автор публікації
Кирило Шостак Кирило Шостак
Фінляндія готується вийти з конвенції про заборону протипіхотних мін: у чому причина

Кордон Фінляндії та РФ. / © Yle

Фінляндія планує вийти з Оттавської конвенції, яка забороняє використання протипіхотних мін.

Про це заявив прем’єр-міністр країни Петтері Орпо, пояснюючи, що рішення ухвалено на тлі зростання військової загрози з боку Росії, передає Sky News.

Вихід із міжнародної угоди послідував за аналогічними заявами Польщі, Естонії, Латвії та Литви, які також анонсували вихід із конвенції, ухваленої в 1997 році та підписаної більш ніж 160 країнами світу. Документ забороняє використання, виробництво та зберігання мін, спрямованих проти піхоти, однак великі військові держави, зокрема Росія і США, так і не стали його учасниками.

“Росія була, є і залишатиметься загрозою для всієї Європи”, — наголосив Орпо, коментуючи рішення.

Він також заявив, що Фінляндія збільшить оборонні витрати до щонайменше 3% ВВП та закликав інші європейські країни переосмислити свої підходи до безпеки й оборони.

Раніше повідомлялось, що Німеччина розмістила війська за межами країни вперше з часів Другої світової. у Литві активовано 45-ту бронетанкову бригаду чисельністю 5000 осіб.

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