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Фінляндія готується вийти з конвенції про заборону протипіхотних мін: у чому причина
Вихід із міжнародної угоди послідував за аналогічними заявами Польщі, Естонії, Латвії та Литви.
Фінляндія планує вийти з Оттавської конвенції, яка забороняє використання протипіхотних мін.
Про це заявив прем’єр-міністр країни Петтері Орпо, пояснюючи, що рішення ухвалено на тлі зростання військової загрози з боку Росії, передає Sky News.
Вихід із міжнародної угоди послідував за аналогічними заявами Польщі, Естонії, Латвії та Литви, які також анонсували вихід із конвенції, ухваленої в 1997 році та підписаної більш ніж 160 країнами світу. Документ забороняє використання, виробництво та зберігання мін, спрямованих проти піхоти, однак великі військові держави, зокрема Росія і США, так і не стали його учасниками.
“Росія була, є і залишатиметься загрозою для всієї Європи”, — наголосив Орпо, коментуючи рішення.
Він також заявив, що Фінляндія збільшить оборонні витрати до щонайменше 3% ВВП та закликав інші європейські країни переосмислити свої підходи до безпеки й оборони.
Раніше повідомлялось, що Німеччина розмістила війська за межами країни вперше з часів Другої світової. у Литві активовано 45-ту бронетанкову бригаду чисельністю 5000 осіб.