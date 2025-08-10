Фінляндія хоче скасувати допомогу для інтеграції українців - що це означає

Біженці / © Getty Images

Скасування державних компенсацій муніципалітетам за програми інтеграції найбільше позначиться на українських біженцях, які прибули до Фінляндії.

Про це заявила керівник міграційного відділу Міністерства праці та економіки Фінляндії Соня Хямяляйнен в ефірі телеканалу Yle.

За її словами, більша частина коштів, що виділяються на інтеграційні послуги, спрямовується на підтримку тимчасово захищених українців — їх наразі близько 46 тисяч.

Міністр фінансів Рійкка Пурра минулого тижня запропонувала скасувати компенсації муніципалітетам та регіональним об’єднанням за прийом і підтримку біженців та шукачів притулку. За підрахунками, це дозволить заощадити близько 317 мільйонів євро протягом найближчих двох років.

Державні компенсації покривають витрати на мовне навчання, сприяння працевлаштуванню, а також ознайомчі курси про фінське суспільство та культуру.

Хямяляйнен зазначила, що до початку російського вторгнення у 2022 році компенсації становили 50-60 мільйонів євро на рік, тоді як тепер їх обсяг перевищує 150 мільйонів євро.

Незважаючи на скасування компенсацій, відповідальність за інтеграцію лишається на муніципалітетах, підкреслив директор з розвитку Кунталітто Мікко Хяркьонен.

Він наголосив, що громади змушені будуть шукати інші джерела фінансування цих послуг, зокрема шляхом підвищення податків або скорочення інших видатків.

Також можливе скорочення самої програми інтеграції, адже навіть нинішні компенсації не повністю покривають витрати.

Керівниця служби інтеграції Турку Тіна Рахімі Ахмаді висловила занепокоєння можливими наслідками ускладнення інтеграції для біженців.

Вона зазначила, що через це можуть зрости безробіття, затягнутися процес оволодіння мовою та виникнути інші складнощі як для окремих людей, так і для суспільства загалом.

Наразі бюджетне питання обговорюватиметься восени на урядових переговорах, після чого уряд надасть свої пропозиції до бюджету наступного року. Остаточне рішення ухвалить парламент.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у вересні 2025 року в Польщі вступають у дію оновлені норми, що регулюють порядок надання соціальної підтримки, проживання, реєстрації та інших аспектів перебування українських біженців.