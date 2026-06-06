Фінляндія терміново закриває небо біля кордону: справжні причини та наслідки для РФ

Фінляндія закриває небо і розгортає сили НАТО / © Associated Press

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Міністерство транспорту та комунікацій Фінляндії несподівано оголосило про повне закриття повітряного простору в південно-східній частині країни. Військові джерела називають це звичайним запобіжним заходом, який безпосередньо пов’язаний із війною Росії проти України. Нова заборона в регіоні Кааккойс-Суомі стосується польотів як традиційних пілотованих літаків, так і всіх видів безпілотних апаратів.

Про введення цих жорстких обмежень для авіації повідомляє інформаційне агентство Europa Press.

Наслідки українських атак

Рішення про закриття неба ухвалили після того, як Україна здійснила масштабну повітряну атаку на територію Ленінградської області. Цей російський регіон розташований у небезпечній близькості до фінського державного кордону, що змусило Гельсінкі швидко реагувати.

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Офіційна Москва вже відзвітувала про перехоплення десятків українських дронів та виникнення масштабних пожеж на своїх об’єктах. За даними російської сторони, внаслідок цих масованих повітряних ударів постраждали щонайменше четверо осіб.

Розгортання передових сил НАТО

Окрім закриття неба, цими вихідними Фінляндія офіційно повідомила про створення передової сухопутної групи військ НАТО на своїй території. До ініціативи приєдналися Швеція, Велика Британія, Франція, Італія та інші скандинавські країни, щоб суттєво посилити північний фланг Альянсу.

У межах цього проєкту до Фінляндії перекинуть шведську бойову групу чисельністю близько шестисот військовослужбовців. Крім того, командування багатонаціональним штабом у Рованіємі офіційно передали верховному головнокомандувачу об’єднаних збройних сил НАТО в Європі генералу Алексусу Гринкевичу.

Ядерні амбіції та безпека

Фінський уряд робить дуже швидкі кроки для посилення власної військової безпеки після розміщення на своїй території командування НАТО. Приєднання країни до військової організації у 2023 році значно збільшило загальну протяжність сухопутного кордону між Росією та Альянсом.

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Зараз скандинавська держава активно працює над усуненням будь-яких законодавчих перешкод для імпорту та транзиту ядерної зброї. Такі дії дозволять Гельсінкі повноцінно брати участь у стратегічному ядерному плануванні Північноатлантичного альянсу.

Нагадаємо, ядерна зброя США може отримати новий плацдарм біля кордонів Росії. У Литві готові внести зміни до конституції, яка забороняє розміщення на території країни зброї масового ураження.

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