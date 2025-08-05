Фінляндія відмовилась від закупівлі зброї для України через НАТО — названо причину

Міністр оборони Антті Гякянен / © Yle

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Фінляндія поки не братиме участі в підтримці України через новий механізм НАТО.

Про це заявив міністр оборони Фінляндії Антті Гякянен.

Він зазначив, що Фінляндія зосереджується на програмі, за якою для України закуповуються товари у фінських компаній. Водночас міністр оборони вважає ініціативу НАТО важливою, хоча Фінляндія наразі не бере в ній участі.

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«Ми вже спрямували свої ресурси на внутрішню індустріальну програму, в межах якої замовляємо продукцію для України у компаній по всій Фінляндії», — заявив міністр оборони Антті Гякянен в коментарі Yle.

За його словами, Фінляндія розробила програму спільно з Україною так, аби вона якнайкраще допомагала українцям. Країна не планує відмовлятися від цього проєкту.

Водночас Швеція, Данія та Норвегія вже заявили про участь у новому інструменті підтримки НАТО, виділивши на це понад 400 мільйонів євро.

Йдеться про новий фінансовий механізм НАТО під назвою PURL, який дозволяє союзникам по НАТО надавати Україні найбільш необхідну військову допомогу.

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На даний момент про свою участь також заявили Нідерланди.

Ініціативу просувають президент США Дональд Трамп і новий генеральний секретар НАТО Марк Рютте. Її суть — європейські країни-члени НАТО фінансують поставки озброєння Україні.

«Ми вважаємо важливим, щоб і ця ініціатива, яка передбачає закупівлю зброї у США, отримала підтримку країн-партнерів. Ми й надалі активно і потужно підтримуємо Україну, але наразі зосереджуємось на товарах, що надходять від вітчизняних компаній», — зазначив Гякянен.

Зазначимо, що програма внутрішньої індустрії дозволить передавати Україні більше, зокрема, важливі боєприпаси великого калібру.

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«Для них це критично важливо», — сказав міністр.

На його думку, інші країни розуміють особливе геополітичне становище Фінляндії як сусіда Росії.

«Ми хочемо розвивати вітчизняну індустріальну програму, адже, окрім допомоги Україні, вона також зміцнює наш власний оборонно-промисловий сектор і обороноздатність Фінляндії», — наголосив Гякянен.

Нагадаємо, у лютому 2025 року міністр вже оголошував у парламенті про нову програму підтримки України, в межах якої у фінських оборонних компаній замовлятимуть продукцію для ЗСУ.

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